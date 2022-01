"IMALA JE MOŽDANI UDAR, NIJE ME PREPOZNALA, A ONDA SAM ZAPEVAO TO": Željko Samardžić o najbolnijim trenucima u životu

Pevač Željko Samardžić progovorio je o poslednjem susretu sa bolesnom majkom, i scenom koju nikad ne može izbrisati.

Željko Samardžić važi za jedanog od najboljih pevača današnjice, a kako je otkrio u emisiji "Realna priča" na Kurir televiziji, svoj talenat za muziku nasledio je od majke. Njih dvoje su imali jednu posebnu pesmu, voleli su da je pevaju zajedno, a čak i poslednjih dana maminog života zapevao je i tu scenu nikada neće moći da zaboravi.

"Otac nije imao sluha, a majka mi je prelepo pevala. Kroz njenu pesmu sam naučio sve sevdalinke. "Negde u daljini pogled mi se gubi"... Čak sam je i na jednom koncertu otpevao u njenu čast. To je bila godina kada je ona preminula i to mi je bio moralni zadatak. Bilo mi je teško da pevam, grlo mi se steglo", otkrio je pevač.

On je ispričao da se upravo tom pesmom i rastao od maje, pa ispričao jednu situaciju od koje suze kreću.

"Možda je to čak i pesma sa kojom sam se ja od moje majke rastao. Imala je moždani udar i nije bila svesna. Sećam se kada sam došao u Nikšić da je posetim i držao sam je za ruku i ona mi je rekla "Gospodine, da li biste me prekrili ćebetom". Kada sam joj rekao da sam ja njen Željko nije me prepoznala. Onda sam joj zapevao tu pesmu. Ja sam počeo, a ona je odjednom došla svesti. To je tako bio bolan i tužan rastanak. Uvek to pamtim. Nedugo posle je ona i preminula"