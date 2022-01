"NE MOGU DA SE SVETIM, MISLIM NA SVOJE DIJETE": Veljko Ražnatović je samo jednom progovorio o Arkanovim ubicama!

Veljko Ražnatović smatra da nikad ne može oprostiti to što je njegovoj porodici učinjeno, ali da mora da gleda svoju budućnost i budućnost svog djeteta.

U subotu 15. januara porodica Ražnatović obilježila je 22 godine od smrti Željka Ražnatovića Arkana. Kao i svake godine, okupili su se na groblju kako bi održali pomen.

Arkanovu smrt nikada nisu preboljeli, a o ovome njegovi naslednici, Veljko i Anastasija, izuzetno rijetko govore.

Veljko je uvijek isticao da je ponosan što je Arkanov sin, a u trenutku njegove smrti imao je samo četiri godine. On je prošle godine otvorio dušu i progovorio o najtežim trenucima.

"Stalno sam pitao gde mi je tata, a mama i tetka nisu htjele da me lažu, pa su mi priznale da je mrtav. To je bio šok za mene. To je šok za svako dijete… Sreća pa sam bio baš mali. Ne želim da pričam o tome, to su teške teme, samo mi znamo kako nam je bilo. Ne mogu više ni da razmišljam o nefer stvarima koje su mi se dogodile. Sada je na meni da pružim sve svom djetetu, da nastavim život dalje", pričao je tada Ražnatović za Informer, koji je tom prilikom prvi put progovorio o ubicama svog oca:

"Ne volim javno da govorim o tome, ali moram da priznam da nikad ne mogu istinski da im oprostim, iako znam da je oprost ključ čistog srca. Pošto to ne mogu da uradim, pomirio sam se sa tim što su mu uradili… Ne mogu ja da idem i da se svetim, moram da mislim na sebe, na porodicu, na dijete koje imam", priznao je tada Ražnatović.

Djetinjstvo mu je, pored smrti oca, obilježilo i hapšenje majke Svetlane i tetke Lidije u akciji "Sablja" 2003. godine. Ubistvo oca niko od njega nije krio, ali hapšenje majke jesu:

"Dok je mama bila u zatvoru, ja sam mislio da je u Americi. Anastasiji i meni su pričali da je otišla na turneju i ja sam vjerovao u to. Bio sam dete, išao sam u školu i čekao da se majka vrati, a oni su govorili da će uskoro. Niko od djece me nije zadirkivao, bili smo svi mali, pa o tome nismo ni razmišljali."

Podsjećamo, Ražnatović je upucan hicima iz heklera 15. januara 2000. godine u hotelu Interkontinental. Za ubistvo je osuđen bivši policajac Dobrosav Gavrić, koji je zbog ovog ubistva osuđen na 35 godina. Uhapšen je 2012. u Južnoafričkoj Republici, a osim njega suđeno je i saučesnicima Milanu Đuričiću i Draganu Nikoliću koji su dobili po 30 godina. Ovako je porodica Ražnatović obilježila pomen: