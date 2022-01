KAŽU MI DA MALTRETIRAM MUŽA! Natalija priznala šta joj ide na živce, Sani BRANi suprugu - "Ona je emotivac"

Natalija Ibraimov istakla je da joj smetaju kritike koje često dobija.

Izvor: Instagram/natalijatrikfxofficial

Natalija i Sani Ibraimov, članovi grupe Trik FX važe za skladan par koji je uvek otvoren za šalu na svoj račun, ali je ona sada priznala da joj izuzetno smetaju kritike koje vrlo često dobija na svoj račun, i to zbog njenog odnosa prema suprugu.

"Govore mi: 'Jao Natalija, prestani više da maltretiraš onog čoveka, one je prezgodan i prelep muškarac', a ja se samo često šalim sa njim. Ja samo ostavljam utisak veštice, ali nije baš tako. To je samo moja maska jer me je mnogo ljudi u životu povredilo", rekla je Natalija za Grand news, dok je u njenu odbranu odmah priskočio njen voljeni.

"Ona je jedan emotivac, vi kada bi znali koliko je senzibilna. Ma, mnogo je emotivna", dobacio je Sani.

