"HTELI SU DA MI PODMETNU PAPIRE": Jelena Golubović ogorčena nakon što je Slađana Petrušić osuđena na 6 meseci zatvora!

Jelena Golubović se oglasila povodom donete presude.

Izvor: YouTube/Printsceen/Zadruga Official/Mondo/Goran Sivački

Nekadašnjoj učesnici rijalitija Parovi, Slađani Petrušić, potvrđena je presuda zbog prebijanja Jelene Golubović u pomenutom rijalitiju 2015. godine, a to znači da će, ukoliko i čim kroči u Srbiju, biti uhapšena.

Kao što je već poznato, Jelena je Slađanu tužila zbog fizičkog napada pre sedam godina, dok su obe bile učesnice Parova, a sada se oglasila Golubovićeva.

Suđenje je vođeno u Trećem osnovnom sudu u Novom Beogradu, gde je Slađana osuđena na šest meseci zatvora, a Jelena Golubović kaže da je presudu očekivala mnogo ranije, međutim, da je pravda spora, ali dostižna.

"Dugo sam čekala da pravda bude zadovoljena, ali sam dočekala. Očekivala sam i oštriju kaznu, ali dobro. Ja sam tada bila povređena fuzički, ali i psihički. Povredilo me i to što su neki stali na njenu stranu, iako je ona bila nasilna. Važnije je da je ona kažnjena za to što je učinila i treba da ide u zatvor. Ovo je jedini slučaj koji sam dobila kada moja advokatica V. G. nije došla na ročište da me sabotira. Ona mi je upravo i podmetnula papire da potpišem za punomoćje kojim se maltene odričem stana u korist tetke, što je van svake pameti", rekla je Jelena i osvrnula se na to što je na ivici na izgubi krov nad glavom u centru Beograda.

Tvrdi da je sve krenulo po zlu kada je ona bila u rijalitiju.

"Advokatica je podmetnula mojoj baki, ženi koja tada ima 90 godina, da 'zbog bezbednosti' napravi fiktivni ugovor sa mojom tetkom. I to moja sada već odavno bivša advokatica, koja mi je glumila veliku prijateljicu, to radi u momentu kada sam ja u rijalitiju, prvo potpuno lišena telefona. Da je bila dobronamerna, čekala bi da ispadnem. Ona se sa mnom nije konsultovala oko tog čina. Ja još uvek imam problem da uzmem svoj predmet od nje, jer nemam želju da je vidim. A moja tetka je očigledno zaboravila kako je rekla da je stan u Karađorđevoj ulici ne zanima i nagovorila mamu da se razvede od tate, ako baka, ne daj Bože, umre, da državi ne pripadne stan", tvrdi Jelena.