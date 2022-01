"MESECIMA ME PRATILI I UHODILI": Sara Jovanović u strahu za život! Sada je već previše žrtava, pretnji i uvreda

Pevačica Sara Jo odlučila je da u ovoj godini glasno progovori o nasilju na internetu.

Pevačica Sara Jovanović imala je spektakularan nastup u novogodišnjoj noći ispred Skupštine grada Beograda, a u ovoj godini odlučila je da o nasilju na internetu govori sve glasnije jer smatra da je to problem svih generacija.

Ona se nedavno našla na meti gnusnih komentara zbog koleginice Maje Nikolić, što ju je pokrenulo na razmišljanje i odluku da nešto mora da se menja.

"Doživela sam bezbroj takvih situacija. Konstantno se dešava ta neka unutrašnja borba, da li to ostaviti po strani i ignorisati, ili se boriti protiv toga. Ono što je meni poražavajuće, jeste to da se samo nekoliko dana pre svega toga desila jedna strašna stvar. Bilo je ispraćeno kako medijski, tako i po društvenim mrežama. Svi smo pričali o Kiki", rekla je Sara podsećajući da se mlada influenserka nedavno ubila baš zbog nasilja na internetu.

Pevačica kaže da je smatrala da je taj nemili događaj probudio svest bar kod mlađih ljudi, ali onda je na svojoj koži shvatila da se ništa nije promenilo.

"Činilo se da nikad nismo bili glasniji po tom pitanju i kao da smo napravili korak napred, ali sam onda vrlo brzo shvatila da se apsolutno ništa nije promenilo. Ova moja situacija je pravi dokaz da sve može drugačije da se predstavi od onoga kako je, zavisi samo iz koje perspektive gledaš. Mislim da je ovaj problem mnogo dublji nego što se čini i deo svih generacija, ne samo mlađih. Ono što mogu da kažem jeste da ću u budućnosti biti samo još glasnija i otvorenija. Kroz ovo sam shvatila koliko ljudi zapravo nisu upućeni u vezi sa tim. Neki moji ljudi nisu ni znali da sam ja bilo šta tog tipa zapravo preživela, kao ni deo moje publike. Svako polazi od sebe i ako se ne mešaš u te stvari, nisi ni upućen u to. Ne proživljavaju samo mlađe generacije tu vrstu zlostavljanja, već sve javne ličnosti", rekla je Jovanovićeva.

Pevačica priznaje i da se u nekim trenucima brinula za svoju bezbednost.

"Ovaj posao nosi svašta nešto sa sobom. Takvi komentari nekada deluju veoma bezazleno. Ja sam imala momente kada su me neke osobe pratile iz dešavanja u dešavanje, sa događaja na događaj, i zapravo tek onda shvatiš koliko, pootovo mi žene, nemamo nikakva prava i koliko je sulud sistem u kom nešto može da se pokrene tek kada ti se desi. Kada se nešto desi, tada već postaje nebitno. To je samo još jedan problem o kom treba ne samo više da se priča, nego da se i nešto čim pre rešava. Mislim da je do sada već bilo previše žrtava. Krajnje je vreme", zaključila je Sara za Blic.

