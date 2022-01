NAPUSTIO SAM SRBIJU, PRIJETILI SU MI UBISTVOM: Baka Prase ostao i BEZ PARA - "Prodao sam ferari da bih ovdje kupio stan"

U medijima je odjeknula vijest kako se Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase odselio iz Srbije nakon smrti jutjuberke Kristine Kike Đukić, a sada se on oglasio na svom Jutjub kanalu i potvrdio ove navode medija.

Izvor: Youtube/Baka Prase/screenshot

Bogdan Ilić, jutjuber poznatiji kao Baka Prase, nedavno je dospeo u žižu javnosti zbog navodnog plana da zauvek napusti Srbiju i preseli se u Holandiju, gde već nekoliko godina žive njegovi majka i otac, a sve zbog negativne atmosfere koja je eskalirala nakon samoubistva mlade jutjuberke Kristine Kike Đukić.

Ilić se sada oglasio i potvrdio glasine:

"Otišao sam iz Srbije, vrlo vjerovatno trajno. Dobijao sam prijetnje od toga da će me prebiti do toga da će me ubiti. Jednostavno nisam mogao da se nosim sa tim pritiskom. Preselio sam se u Amsterdam. Trenutno sam u stanu kod mame i tate. Prodao sam Ferarija, kupio sam stan u Amsterdamu. Dok mi se stan ovdje sređuje živim kod mame i tate", rekao je Baka Prase u video u dodao:

"Nisam više mogao da se nosim sa tim. Gdje god idem ljudi me gledaju, ko zna šta ko misli zbog svega što je bilo. Ljudima nije bitno da li sam kriv ili ne za bilo šta, samo žele da me napadaju i optužuju. Ne znam šta će dalje da bude. Nemam nikakav plan. Ne znam da li ću snimati za Jutjub. Ne osjećam se više kao da želim da snimam, drugo moram da počnem da radim neki posao običan i da zaradim za život ovdje, pošto je ovde živjeti skupo. Neću snimati za Jutjub jer mi oduzima mnogo vremena, jer ne zarađujem ništa"

Baka Prase je nedavno sa suzama u očima ispričao svoju stranu priče i priznao je da, kada su mu javili da se Kika ubila, pomislio da je on kriv zbog prozivki koje je iznio na njen račun 2019. godine.

Kako on tvrdi sa Kikom se rastao u prijateljskim odnosima i ona mu je sve oprostila.

"Za ovo dešavanje sam saznao među prvima, jer su njeni prijatelji mene zvali i rekli mi da će me javno podržati istinom o cijelom događaju, ali ja sam odbio jer ne želim ja da budem žrtva. Krivo mi je zbog toga što se desilo. Krivo mi je što nisam objavio da smo se pomirili i da smo postali prijatelji. Krivo mi je jer ljudi ne znaju razlog, a upiru prstom, ne daju mrtvima mir i poštovanje da bi skupili nekoliko lajkova, pregleda, šerova i moralnih poena, da bi ispunili svoju želju za osvetom, i to sve na najružniji mogući način", napisao je on.