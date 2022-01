DUŠICA JAKOVLJEVIĆ U KRATKOM I PROVIDNOM MINIĆU NA DOČEKU! Progovorila o novom dečku - S njim želim da provedem 2022.

Dušica Jakovljević osvrnula se na prošlu godinu.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Dušica Jakovljević, jedna od najpopularnijih voditeljki na ovim prostorima, sumirala je proteklih 365 dana, priznala da su joj turbulentna međuljudska dešavanja početkom godine otvorila oči, ali i da će u idućoj radikalno promeniti određene stvari.Takođe je otkrila i da li ima novog dečka!

"Apsolutno je 2021, kada je riječ o međuljudskim odnosima, kod mene ispunjena razočaranjima. Nije ih bilo mnogo. Prva polovina godine bila je obilježena jednom privatnom situacijom, gdje je osoba prema kojoj sam ja bila najbolja moguća verzija sebe, zapravo to iskoristila na najgori mogući način, meni iza leđa. To je stvar koja me je očvrsnula za drugu polovinu godine", rekla je Dušica i otkrila šta se dešava na emotivnom planu.

"Postoji partner sa kojim želim da provedem cijelu iduću godinu, ali prije svega u mojoj imaginaciji postoji partner s kakvim bih željela da provedem cijelu narednu godinu. Odlučila sam da više ne pričam toliko o svom emotivnom životu, jer svaki put izbaksuziram (smijeh). Tu ću povući ručnu, želim da pustim neke stvari da se same dešavaju. Ja sam ona koja brza, neke stvari veliča, veličam svoj odnos prema nekome, a zapravo treba neke stvari vrlo lagano raditi. U 2022. ulazim sa željom da mi emotivni život postane samo jedan segment mog života, a ne da mi život zavisi od moje emotivne situacije", otkrila je Dušica.

Iza sebe ima brak, a da li mašta o tome da možda baš u 2022. ponovo stane na ludi kamen?

"Kad već pitate za brak... Maloprije mi je sestra od ujaka rekla da je sanjala da se udajem! Mislim da je to prilično daleko, mada koliko je moj život nepredvidiv... Svaki put kada pomislim: 'Aha, dobro, to je to', situacija se potpuno okrene. Uvijek ću biti djevojčica koja sanja o bajkovitom vjenčanju", rekla je Dušica koja se ovako sredila za doček 2022. godine uz nastup Aleksandre Prijović: