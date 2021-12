ANU NIKOLIĆ SAM SRELA, NISMO SE POZDRAVILE! Nataša Bekvalac progovorila o "aferi" sa Rastom - "Meni on JAKO PRIJA!"

Nataša Bekvalac komentarisala skorašnje navode da je u ljubavi sa Stefanom Đurićem Rastom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/ATA Images/Antonio Ahel/Kurir TV/screenshot

Nataša Bekvalac nedavno je sa Stefanom Đurićem Rastom izbacila duetsku numeru koja je za kratko vrijeme postala veliki hit, a odmah nakon objavljivanja otpočele su spekulacije da između repera i pjevačice postoji nešto više od poslovne saradnje, što je Bekvalčeva na promociji spota oštro demantovala.

Iako je Nataša isicala koliko joj je neprijatno zbog priča koje kruže, iste je dodatno podgrijao potez Ane Nikolić, koja je tad koleginicu otpratila sa društvenih mreža. Bekvalčeva je sada još jednom govorila na ovu temu:

"Biću iskrena kao i uvijek. Te priče stvarno nisu imale osnova. Povezali su nas na pravdi Boga. Ničim izazvano. Što me nisu povezali sa Vladom iz Magla benda?! Ništa nisam učinila da bih doprinijela takvoj priči, niti je Stefan bilo šta uradio da bi doprinio toj priči. On meni jako prija. Ja želim sa njim da nastavim da radim. Sigurno ćemo raditi muziku u budućnosti zajedno. Da me ovakve priče ometu u mom kreativom radu?! Ne pada mi na pamet. Ja sam i njemu poslala poruku posle tih priča: 'Tako mi je nešto glupo...', ali mi je rekao: 'Daj, bre, koga boli ku*ac'. Šta sad, ne smijemo da sjednemo na kafu da nas neko ne bi povezao?!", kaže Nataša, koja o čitavoj situaciji još uvijek nije razgovarala sa Anom Nikolić.

"Ne, nismo. Ja nisam ništa konkretno ni direktno doživjela. Svaki problem koji se pojavio bio je putem portala ili pisanih medija. Uopšte nisam smatrala da postoji bilo kakav razlog i da sam bilo šta loše uradila. Ako je nešto upućeno meni, a ja to ne prihvatam, jer mi ne pripada, mene to ni ne pogađa, zaista. U meni sada, dok ovo izgovaram, nema ni trunke bezobrazluka, nema ni trunke neke manipulacije nego stvarno ne znam o čemu se radi i ne znam u čemu je problem?! Sve je u redu, osim što je taj odnos izneđu Stefana i mene poremećen da, eto, sjutra neću da dajem povoda bespotrebno, ali isto tako neću da budem žrtva. Zašto ne bih popila kafu sa njim, zašto ne bih radila?! Nema šanse da me to omete, jer ne vidim u čemu je problem", istakla je.

Njih dve su se, priznaje Bekvalčeva, nedavno i srele, ali se nisu pozdravile tom prilikom.

"Srele smo se na Marininoj komemoraciji, nije to događaj gdje o tome možemo da pričamo. Jako je bilo sve potresno i tužno. Jedino što sam gledala je pod. Ja sam je primijetila i nisam prišla, pretpostavljam da je i ona mene i nije prišla. Nema tu neke zle kobi, mislim da je to sve prošlo i da je ona shvatila da nema tu ništa", zaključila je.