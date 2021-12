KO JE REPER KOJEG 2 DEVOJKE OPTUŽUJU ZA ZLOSTAVLJANJE: Pobio se zbog prve pesme, a evo kako je dobio ime Numero

Repera pod nadimkom Numero dve devojke su na Tviteru optužile za fizičko zlostavljanje. Ovo je njegova biografija.

Izvor: Youtube/HAZZE

Reper Uroš Radivojević, zvani Numero, trenutno je glavna tema u medijima jer su dve devojke na Tviteru navele da ih je fizički zlostavljao dok su bili u vezi. Dok je on na to kratko samo prokomentarisao da je "nastao haos", čeka se da li će ova priča dobiti neki epilog.

Ko je reper Numero? Retko daje intervjue ali je jedan od njih dao u emisiji "Netkulturno", gde je pričao o tome kako se proslavio, kako se pobio zbog prve pesme. Pomenuo je i žene, "krvavo" okruženje i probleme koje je imao.

"Ja sam krenuo da repujem sa 12, prva je bila dis, pa sam se na kraju pobio sa likom. Nisam imao pesmu kao pesmu, nego je prva pesma bila prozivka. Sa 15-16 sam već nastupao, sam, u Požarevcu i tu je sve uzelo maha. Prva godina srednje, druga, tu je sve krenulo. Nisam pobegao od s*anja, nisam ni bežao", rekao je on.

O životu repera, trepera i drugih muzičara, rekao je da žele da beže od stvarnosti ali da on lično nije za upotrebu ilegalnih supstanci.

"Samo bez droge, ali alkohola ima više, ali ono... Normala je to sad već. Nije ni pre bilo nerealno da se tako živi, nemam pojma što umetnici moraju. Što manje ilegale, ako mene pitaš, i alkohol mi je greh, što ga konzumiram. Ali je do procesa rada nekog umetnika, svi bi malo i da pobegnu od stvarnosti. Razumljivo je što to rade", rekao je on.

Umetničko ime "uzeo" je sa časa u srednjoj školi.

"Numero je bilo zato što sam ja geolog petrolog inače, imao sam te predmete u srednjoj školi, i imao sam stručni predmet i dobio sam keca od profesora, rekao je numero uno. I otada sam Numero", rekao je on.

"Imao sam krvavo okruženje, ja sam iz Kostolca, sa istoka Srbije. Imam i ja neke svoje trenutke, koje ubacim, ali je to uglavnom okruženje. Moja osećanja za nekog drugog su ispod radara, emocije uglavnom, držim ih ispod radara jer su ljudi zli, svašta rade iz koristi. Imao sam probleme te prirode", rekao je Numero u emisiji.

Opisao je i pesmu sa bivšom devojkom i kazao da je potrebno "staviti se u poziciju žene".

"Au, prelepo je raditi sa ženama, iskreno meni je bilo super iskustvo. Ti se staviš u poziciju ženske osobe i malo promeniš, znaš, gledaš i sa njene strane. Za žene sam generalno skroz, da budu u muzici", rekao je on.