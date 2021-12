"POPOVIĆU, ZAŠTO NAS VIKI MALTRETIRA?" - Haos među članovima žirija emisije Zvezde Granda zbog kandidata!

Viki Miljković suprostavila se većini članova žirija zbog svog kandidata.

Izvor: Prva screenshot

Učesnik takmičenja "Zvezde Granda", Uroš Kosić koji je bio u timu Viki Miljković predstavio se pesmama i osvojio četiri glasa stručnog žirija.

"Mislim da su četiri glasa za ovog kandidata i više nego dovoljna", rekla je Marija i zaključila da repertoar pjesama takođe nije bio dobro izabran za ovog kandidata, a Viki je onda zanimalo šta je to falilo repertoaru.

"Mislim da on Džeja nije mogao da donese nikako",rekla je Marija sa čime su se složili i ostali članovi žirija, dok je Viki smatrala da je kandidat baš lepo otpjevao.

"On je to otpjevao lijepo na svoj način, ali nije to Džej", rekao je Popović, dok je Viki nastavljala da kritikuje svoje kolege sa čijim se mišljenjem nije slagala.

"Popoviću, kako to da nas Viki maltretira prije nego što mi kažemo bilo šta?", pitala je Marija.

"Meni je Viki rekla: 'Vrlo su dosadni, dosadno pričaju, pusti mene da ja kažem'", otkrio je Saša.

"Ne glasaju i dosadni su", odbrusila je Viki.

"Ja mislim da ovaj dečko bolje da je uradio kolut u napred nego što je pjevao, bilo bi zanimljivije", rekla je Ana.

"To što je vama dosadno ne znači da on nije dobro otpjevao", tvrdila je Viki.

"Violeta, nemoj da sumnjaš u naše uši", dobacila je Bekuta.

"Ako i sledeći put budeš pevao ovako ja glasati neću", poručio je Bosanac koji je ipak dao glas ovom kandidatu.

Izvor: Prva screenshot