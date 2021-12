PRIZNAO ŠTA MU NAJVIŠE SMETA KOD VESNE ZMIJANAC! Relja progovorio o odnosu s taštom, a svi mislili da će PREĆUTATI

Relja Popović je ovo javno priznao.

Izvor: YouTube/AmiG Show/HYPE TV/Screenshot

Relja Popović, koji se posle deset godina vratio glumi, privukao je ogromnu pažnju novim ulogama, ali u poslednje vrijeme i odnosom sa taštom Vesnom Zmijanac o kojem se već duže vreme nagađa.

Relja je sada odgovorio na priče o tome da nisu u dobrim odnosima i otkrio šta mu najviše smeta kod Vesne, iako su mnogi oečkivali da će preskočiti odgovor.

"Ne, ne, baš neću da preskočim, zato što biste vi to voljeli. I sad ću da kažem nešto, da ne bi bilo da me ništa ne nervira. Recimo, Vesna ima sličan ego kao ja, to je moj odgovor", odgovorio je Relja posle nekoliko sekundi razmišljanja u emisiji "Amidži šou".

Spekulacije da nisu u dobrim odnosima počele su kada su njih troje - Vesna, Nikolija i Relja uslikani na aerodromu gdje su se navodno ponašali kao pravi stranci, pa čak i otišli na različite strane, međutim, demantovali su to i sve je, kako se čini, u najboljem redu.