EDITA SE KRIJE IZA LAŽNOG IMENA: Pjevačica napravila lažan profil na Instagramu, a evo šta na njemu radi

Pjevačica Edita Aradinović otkrila je da je morala da se snađe kako bi na društvenim mrežama mogla da se ponaša kao svi.

Izvor: Instagram/editaaradinovic/screenshot

Edita Aradinović je ostvarila veliku popularnost što joj je donijelo mnoge pozitivne stvari, ali neke i otežalo. Ona je na svojoj koži osjetila teret slave i to da ne može u svakom trenutku da se ponaša kako bi željela.

Pjevačicu na Instagram profilu prati preko 600.000 ljudi što je za njen posao odlična stavka, ali ipak joj onemogućava neke uobičajene stvari. Ona otkriva da poželi kao "sav normalan svijet" da zaluta na tuđe profile, pretraži šta je interesuje, ali da to ne može da radi sa svog naloga jer bi nekada izazvala previše pažnje.

Ipak, pjevačica se snašla te je za takve situacije napravila profil iza kog se krije sa drugim imenom.

"Imam lažni profil na Instagramu i on mi služi da gledam ono što me zanima, a ne želim da to svi znaju. Pravi profil mi je samo za posao i zbog toga ga ne koristim u druge svrhe", priznala je Edita koja na taj način radi sve što joj duša ište.

Edita je nedavno na svom Instagram profilu pokazala mamu, a mnogi su primijetili da više djeluju kao drugarice a ne kao majka i ćerka: