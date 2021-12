GLUPAČO, DOZVOLJAVAŠ DA TE VREĐA! Pevačica otkrila detalje veze s Kristijanom - "Pre sam udarala goste mikrofonom"

Kristina Spalević priznaje da je veza sa Kristijanom Golubovićem ponekad turbulentna

Izvor: Printscreen/Instagram/kristijan.krile_official

Pevačica Kristina Spalević započela je vezu sa Kristijanom Golubovićem u rijalitiju Zadruga dok je on bio u braku.

Sada, mesecima kasnije, otkriva kako napreduje veza.

"Imamo crne i bele dane jer su nam temperamenti slični. Pravi sudar titana. Gledaoci su videli jednu stranu u rijalitiju, kad me Kristijan vređa, ja ćutim i spuštam glavu, biću iskrena sad i reći da to je bila moja taktika, što ne zna ni on. Saznaće kad pročita ovo jer, da sam odgovorila na svaku, kao što bih inače uradila, gde bismo završili", rekla je Kristina i nastavila:

"Moji roditelji su bili u čudu, nisu verovali šta vide, kao, 'on te vređa, ti ćutiš, kao neka glupača, to nisi ti, ti udariš gosta mikrofonom u glavu ako ti dođe'. Otkad smo napolju moja je zadnja i tu nema kraja, zato se često razdvajamo, ja, malo-malo, pa idem kod svojih u Novi Sad, a već se pomirimo u putu prema tamo. Onda smo opet dobri. U kući ne funkcionišemo dobro što se tiče higijene jer on kaže za mene da sam aljkava, ja dupla Devica, ali njemu je aljkavo ako nešto nije u ravni i tako za sve. Non-stop smo zajedno, valjda zato i ove situacije. Nisam verovala da ćemo dogurati dovde. Mislila sam da od nas neće biti ništa ozbiljno, pogotovo kad smo izašli. Neke osobe za koje sam mislila da su mi prijatelji napunile su mu glavu, zbog čega ni danas ne mogu da se operem, ali mi je Kristijan na putu do kuće, drobeći, rekao: 'Sad si moja, sad moram ja to da peglam i evo nas'".