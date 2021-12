KRISTIJAN GOLUBOVIĆ SA DJEVOJKOM DEMOLIRAO STAN! Probudili čitav komšiluk u 4 ujutru - "Završili smo u hodniku!"

Kristijan Golubović i Kristina Spalević otkrili sve detalje.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Kristijan Golubović i njegova djevojka Kristina Spalević veoma su aktivni na društvenim mrežama, gdje gotovo svakodnevno svoj pratioce izvještavaju o novitetima iz svog privatnog života.

Ovoga puta morali su da, kako je pjevačica objasnila, "demoliraju" stan u kojem žive, jer su u četiri ujutru riješili da naprave razmještaj.

Kristina je do detalja objasnila kako se sve odvijalo, dok je Golubović u gaćama vršljao po toaletu.

"Moram da vam kažem, evo sada je četiri sata i dva minuta, a mi smo prije pola sata odlučili da napravimo razmještaj u stanu i da prebacimo jedan krevet, onako masivan prilično iz jedne sobe u drugu. Da bi smo to uradili trebalo je cio stan da demoliramo i cijela zgrada da se probudi, znači završili smo u hodniku od zgrade. Eto, samo da vam kažemo da je misija uspješna i da niko osim nas ne bi to uradio, niti bi uspio to da uradi, vjerujte mi", rekla je ona.

Izvor: Instagram/kristina_spalevic/printscreen

