KRIO JE OD MENE, POZAJMLJIVAO NOVAC DA NE SAZNAM: Indira Radić o braku svog sina i pozivu na koji se SLUČAJNO javila

Njen sin Severin je sedam godina u braku sa lepom Ruskinjom.

Izvor: Printskrin, Instagram/indiraradicofficial

Indira Radić se povukla iz javnog života i uživa sa porodicom, a publika će ubuduće moći da je čuje samo putem njenih pesama, jer smatra da sada mladi zaslužuju šansu.

Inidra je ispunjena i kao baka, budući da ima dva unuka, a svojevremeno je pričala o tome kako je njen sin Severin upoznao njenu sadašnju snaju, Ruskinju Elinu s kojom je u braku sedam godina, a koju pevačica danas gleda kao ćerku.

"Severin je otišao na more u Tursku sa svojim najboljim drugom. Kada se vratio ništa mi nije ispričao, ali te večeri sedeli smo na terasi, bilo je lepo letnje vreme, i ja čujem kako zvoni fiksni telefon. On je u tom trenutku bio u kupatilu, a mene niko nikad ne zove na fiksni, pa se javila sekretarica. Čujem ženski glas koji priča na engleskom. To mi je delovalo važno, pa sam podigla slušalicu. Od svega što je pričala razumela sam Severin i shvatila da je za njega. Kažem 'samo malo' i dodam mu bežični telefon da se javi. Kada je završio, pitam ga ko je, a on mi kaže da je upoznao jednu devojku na moru. Počne da mi priča kako je slatka i lepa, da mu se dopala na prvi pogled. Pitala sam ga da li mogu da je vidim: 'Ma, nipošto'", rekla je Indira tada.

"Prošlo je posle toga četiri ili pet dana, a on će meni: 'Idem ja do Moskve'. Prvo sam mislila da ide u hotel Moskvu na Terazijama i pitam ga šta će tamo, ko danas tamo izlazi uveče? 'Ne, mama, ja idem u Rusiju', kaže mi on. I tu nastaje šok. Počela sam da mu pričam kako tamo postoji mafija koja trguje ljudskim organima, brinula sam, kao i svaka majka, ali on je insistirao. Otišao je na tri dana da vidi Elinu. Kada se vratio, njih dvoje bili su stalno na Skajpu, svakodnevno su se čuli i shvatila sam da to jeste ljubav. Međutim, svaki put kada bih se ja ukrcala na avion da za vikend nastupim u Švajcarskoj ili Nemačkoj, on bi odmah posle toga odleteo za Moskvu. To je krio od mene, pozajmljivao je novac od prijatelja da ja ne bih saznala. Ali, u jednom trenutku primetila sam da su prekinuli. Ne znam šta se dešavalo, ali videla sam da ne komuniciraju. Kada bih ga pitala šta se desilo, samo mi je odgovarao da to nije moja stvar. I to je trajalo do trenutka kada je došao i rekao da se ženi", ispričala je pevačica.

I njen sin Severin je takođe za medije svojevremeno rekao da je suprugu upoznao s majkom tek kada je odlučio da je oženi, a Indiru lepa Elina veoma podseća na nju iz mlađih dana.

"Uvek sam maštala da pored Severina imam i ćerku, i evo nje, s tom kosom kao ja kad sam bila devojka, s tim krupnim očima, energična… Ona u potpunosti ima moj temperament", rekla je Indira.

Pogledajte kako Indira danas izgleda: