POSLE KAMIONA I BUBE, HELIKOPTEROM HTELA DA SLETI NA NASTUP! Srpska pevačica otkrila na šta je sve spremna za NOVAC

Pevačica Stanojka Mitrović, poznatija kao Ćana napravi feštu gde god da zapeva i to uglavnom već na samom početku.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Ćana je jedna je od najtaženijih estradnjaka i jedna od pevačica koja dobija najveći bakšiš na nastupima, a veliku pažnju privukla je kada je na jednu svadbu došla kamionom, a na drugom veselju u svadbarski okićenoj "bubi".

Pevačica je otkrila da je trebalo da na jedan od zakazanih nastupa dođe i helikopterom, kao i da joj je zadovoljstvo da domaćine kojima peva time učini zadovoljnim i ispuni njihove želje.

"Trebalo je da na jedan nastup doletim helikopterom, međutim, bila je u toku vojna vežba, pa nismo mogli da dobijemo dozvolu, što ne znači da u narednoj godini neću uraditi i to. Možda i neki balon, ne znam. To se sada uz moje ime podrazumeva. Ne pamtim kada sam na neku proslavu ušla 'normalno'. Za mene se vežu iznenađenja takve vrste, ponekad ih smišljam i zajedno sa domaćinima. Uvek sam im na usluzi, naravno, ukoliko me to ne degradira", rekla je pevačica i tvrdi da se preuveličavaju cifre koje pevači zarađuju na nastupima.

"Prisustvovala sam raznim situacijama, ja stojim na usluzi da učinim sve ono što će oraspoložiti ljude, ali urušavanje moje ličnosti i mene kao žene, nema cenu", poručila je Ćana koja pored novca na veseljima dobija i skupocene poklone.

