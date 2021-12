ČIKO, VOZI ME KUĆI! NEMAM NI CIPELE! Horor ispovijest Breninog sina - Imao sam 8 godina!

Sin Lepe Brene i bivšeg tenisera Slobodana Bobe Živojinovića kidnapovan je 2000. godine, a njegovi roditelji 5 dana nisu znali da li im je sin živ. Stefan je izbjegavao u medijima da priča o otimici, ali je jednom prilikom otkrio čega se seća iz tog mučnog događaja.

Cijela javnost digla se na noge 23. novembra 2000, kad je tada osmogodišnji Stefan uguran u automobil ispred porodične kuće na Bežanijskoj kosi i odveden od porodice.

Ni 21 godinu kasnije, nije utvrđeno ko ga je kidnapovao, a kako sada tvrdi Bojan T., lični kurir Dušana Spasojevića Šiptara, za otmicu je kriv vođa "zvezdarskog klana".

Stefan Živojinović (29) posle kratke i prilično uspešne pjevačke karijere povukao se iz javnosti i trenutno živi u inostranstvu. On je ranije izbjegavao da priča za medije o otmici, ali jednom prilikom je otkrio da mu je, kad se prisjeti svega, u sjećanju samo jedan osjećaj - strah!

"Plašio sam se da će mi to biti poslednji dani u životu. Imao sam samo osam godina, ali sam bio vrlo svjestan opasnosti. Osjećao sam neopisiv strah. Tu si gdje si, ne znaš šta će biti. U jednom momentu sam se samo pomirio sa situacijom, jer sam shvatio da ništa ne mogu da uradim. Ipak, iz tog strašnog iskustva izvukao sam jednu važnu pouku, naučio sam da cijenim svaki dan i trudim se da ga maksimalno iskoristim, jer nikada ne znam koji će mi biti poslednji. Uglavnom, pobijedio sam traume, iako su nam svima u porodici u dubini duše ostali neki strahovi", rekao je Stefan tada i dodao:

"Što ti je teži put, bićeš jači! Glupo je da ja to pričam, kada je moj život uglavnom bio med i mlijeko, a otmica mi je najveća trauma. Ipak, nisam ja kriv što sam se rodio kao sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića... Neću da me pamte samo po tome što sam bio otet, nego po mom glasu, mojim pjesmama... Neću da me bilo ko sažaljeva, neću da budem bilo kome 'jadan'".

Ovako su mediji pisali o poslednjem danu otmice:

"Sve je dobro kada se dobro završi. Narod je odavno skovao izreku koja je razgalila najprije srca i dušu Lepe Brene i Bobe Živojinovića, a onda i svih normalnih, dobronamjernih ljudi. Oteti Stefan Živojinović, maloljetni naslednik slavne folk zvezde i bivšeg teniskog asa, posle pet dana vratio se kući.

Pošto su mama i tata "na ruke" izbrojali kidnaperima dva i po miliona njemačkih maraka, otetog osmoipogodišnjaka su kriminalci pustili da se vrati svojim najmilijima. Mali Stefan je stigao kući u utorak nešto posle 22 časa. Kako smo saznali od pouzdanih izvora, doveo ga je taksista.

Šta se te noći zaista zbivalo? Stefana su po dobijanju pune svote ucijene kriminalci ostavili u samom centru, blizu Kalemegdana, da sedi na klupi!

'Čiko, vozi me kući. A, nemam ni cipele, jer su mi skinuli 'rolere''", rekao je dječak taksisti kojeg je zamolio da ga odveze kući.

Za sve je najvažnije da se Stefan živ i zdrav vratio kući. A, da li će dijete prebroditi sve što obično slijedi u sličnim slučajevima, koji nesrećom su, eto, zakucali i na ove prostore, vidjeće se".

Nakon ovoj jezivog događaja Brena je izjavila i da su im otmičari tražili 5.000.000 maraka za mrtvog Stefana.

Nakon Stefanovog povratka Boba i Brena organizovali su konferenciju za štampu, nakon višednevnog ćutanja. Potom je cijela porodica otišla u Ameriku!