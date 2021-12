PEVALI SU A DUŠE IM SE KIDALE: Emisija od prošle godine pokazuje kroz šta su Jovana i Sale Tropiko prošli pre razvoda

Jovana Pajić i Sale Tropiko šokirali su javnost pričom o razvodu, a ovo gostovanje pokazuje kroz šta su prošli.

Izvor: Youtube/printscreen/A Sad Malo Mi

Pevačica Jovana Pajić i Aleksandar Cvetković, frontmen grupe "Tropiko bend" početkom meseca objavili su da se razvode nakon 10 godina braka, što je iznenadilo celu javnost.

"Istina je da smo Saša i ja doneli odluku da okončamo naš brak. Ostaćemo prijatelji i bićemo kao i do sada posvećeni u zajedničkom odgajanju dece. Razvod je u toku i zbog mirnog odrastanja naših devojčica molim medije da nam pruže neophodnu privatnost", rekla je Jovana i šokirala mnoge, a nakon nje oglasio se i Sale.

Kako su mediji pisali, par je pokušao da spasi svoj brak i išli su na senase kod bračnog savetnika, ali Jovana je presekla da želi razvod. U trenutku kada je javnost obavestila o krahu braka, pevačica se sa ćerkama već odavno iselila iz porodičnog stana.

I njihovi susedi govorili su da su Saša i Jovana uvekdelovali kao skladan par, brinuli o ćerkicama i izgledali srećno. Niko nije mogao da primeti da se nešto dešava između njih.

Jovana Pajić i Aleksandar Cvetković

Izvor: Instagram/greenoffice

Međutim, snimak iz jedne emisije pokazuje da je par još prošle godine prolazio kroz bolne trenutke. Jovana i Sale gostovali su zajedno, a dok je on pevao pesmu "Ako ti je do mene", Jovana je sve vreme bila tužna, a u jednom trenutku pustila je i suzu.

Aleksandar takođe nije bio energičan kako je publika od njega navikla, a u trenutku dok je pevao stihove "Kažem, nisam s njom, zar da se kunem ponovo", okrenuo se prema Jovani i prekstio.

Podsetimo, refren ove pesme glasi: "Ako ti je do mene, ne daj da me promene, da me protiv tebe život okrene. Uzmi ili ostavi, voli il' zaboravi, pa neka se duša s telom pozdravi", a gledajući iz sadašnje situacije moglo bi se reći da ju je Sale posvetio upravo svojoj sad već bivšoj ženi Jovani.

Pogledajte kako je izgledalo njihovo gostovanje, i Jovanino ponašanje dok Sale peva: