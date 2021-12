PRIMITIVCI, NISAM JA BANKARSKA SLUŽBENICA: Karleuša zapalila objavom - "Imam 43 godine i BRUTALNO sam dobra"

Pevačica okrenula zadnjicu na poslednjoj slici

Izvor: Instagram.com/karleusastar

Pevačica Jelena Karleuša neretko na društvenim mrežama podeli mišljenje o izgledu drugih pevačica, ali i svom izgledu.

Nedavno je napisala da ne koristi Fotošop jer je "mnogo dobra riba", a sada je to ponovila poredeći se sa Dženifer Lopez čiju je sliku objavila na Instagram storiju.

Jelena je napisala:

"Dok svetskim zvezdama godine i broj dece pominju kako bi ih pohvalili i naglasili činjenicu da dobro izgledaju, na Balkanu se žene u šoubiznisu, a koje su ostvarene i kao majke i kao umetnici brutalno vređaju. Da, ja imam 43 godine, da, ja imam dvoje dece i da, ja izgledam brutalno dobro. Nisam službenica u banci, nisam vaša mama, nisam vaša žena, nego Jelena Karleuša, žena koja nosi scenske kostime 27 godina karijere i to kostime najboljih svetskih dizajnera! Zato i jesam najbolje obučena žena i ovde i šire. Od balkanskog primitivizma mnogih mi se se*e, ali me svakako neće pokolebati".

Pogledajte samo neka izdanja Jelene Karleuše:

