PORODIČNE TAJNE NADE TOPČAGIĆ: Majka joj umrla u kamp kućici, ocu nije podigla spomenik, zbog ljubavi se napijala

Komšija iz rodnog mesta Nade Topčagić otkrio je tajne koje javnost nikad nije znala.

Nada topčagić rođena je u Tarevcima, malom mestu u Bosni i Hercegovini ali detalje o detinjstvu nikad nije volela da iznosi u javnost. Međutim, njen prvi komšija iz rodnog mesta otkrio je sve što zna o porodici i Nadi.

Nadina majka bolovala je 2008. godine kada je on i bolje upoznao pevačicu. On za Kurir otkriva da je pevačica brinula o mami ali joj zamera jednu stvar. Pored toga, komšija tvrdi da je Nada baš u tom mestu imala veliku ljubav zbog koje je patila.

"Upoznao sam Nadu 2008. godine, kada joj je majka bila u bolnici. Imao sam radnju u centru, u koju je ona redovno dolazila kako bi kupovala potrebne namirnice. Moram joj zameriti što majci nije posvetila više vremena i nege, a toliko je opevavala. Ona je mlada otišla iz ovog mesta, trbuhom za kruhom je otišla za Srbiju. Poznavao sam i njenog oca Redžu, on je bio fin i tih čovek. Talenat za pevanje pokazala je još u srednjoj školi, a nasledila ga je od porodice sa očeve strane. Nada je ovde imala jednu veliku ljubav, njena prva ljubav bila je odavde, moj rođak. Kada je odlučila da ode u estradne vode, on to nije podržao, pa su se rastali. Ona kada je čula da se on ženi, dolazila je u Modriču, bila je ovde pijana i razočarana", rekao je komšija.

Majka Nade Topčagić do kraja života živela je u kamp kućici i gajila mačke. Pevačicina sestra je godinama u Nemačkoj i retko kada je dolazila u svoje rodno mesto. Prema rečima komšije Salka, Nada je obećavala i da će zapevati svojim sugrađanima, ali to obećanje nikad nije ispunila.

"Naravno da samački život nikako nije dobar, sigurno da ni njihovoj majci nije prijao. Almasa, Nadina sestra, počela je da gradi kuću još pre rata, koja i dalje nije završena. Ona živi u Nemačkoj, dolazila je ovde na nekoliko dana sa kamp-kućicom, u Zenici ima još dve kuće. Njihova majka Hamida poslednje dane provela je ovde na placu u kamp-kućici, tu je živela godinama pred smrt. Moram da zamerim mojoj prijateljici i sugrađanki Nadi što ocu Redži nije podigla grob. Mislim da je njen otac bio jako fin čovek i da je to zaslužio i da se Nada neće ljutiti", rekao je on i dodao:

"Nadina majka Hamida je volela je da ima mačke. Bila je okružena životinjama, uvek ih je hranila. Slabo je Nada obilazila ovaj kraj, sem tih deset dana pred njenu smrt. Ima tu pesmu i spot o majci, a mi koji smo ovde znamo da joj se malo posvetila, mislim da je trebalo više pažnje da joj posveti. Iskoristio sam priliku kada je bila ovde da je pitam da zapeva Tarevcima, ona je tada rekla hoću, dogovorićemo se, ali na tome je ostalo", zaključio je komšija.

