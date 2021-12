TINA IVANOVIĆ ZARAŽENA KORONA VIRUSOM! Pevačica se oglasila i otkrila kako se oseća - "Nije mi svejedno!"

Tina Ivanović pozitivna na korona virus.

Izvor: YouTube/ Grand Magazin Tv Grand /printscreen

Tina Ivanović nedavno je otkrila da je zaražena korona virusom, te je rešila da otkaže sve planiran poslovne obaveze.

Informaciju je potvdila za domaće medijei priznala da joj nimalo nije bilo svjedno kada je saznala da je pozitivna, ali da se nada brzom oporavku.

Ovom prilikom Tina je otkrila i kako se oseća:

"Verujte mi da sam do sada spavala. Dobro sam, držim se. Malo sam pospana i malaksala, imam povišenu temperaturu, ali držim se. Nije svejedno svakako kada čujete da ste zaraženi, ali proći će to za nekoliko dana i biće sve okej, ubeđena sam u to. Istina je da sam otkazala snimanje spota za novu pesmu zbog zdravstvenog stanja, verujem da ćemo to obaviti čim se oporavim u potpunosti", poručila je popularna folkerka za Pink.rs.