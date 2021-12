BAKA PRASE JE NAPRAVIO VELIKI PROBLEM! Vojaž progovorio o smrti Kike Đukić - "Bacio je HEJT na mene i na nju!"

Mihajlo Veruović Vojaž o smrti Kristine Kike Đukić i Baki Prasetu.

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, u svom poslednjem snimku na Jutjubu govorio je o smrti mlade influenserke i jutjuberke Kristine Kike Đukić (21), koja je izvršila samoubistvo, a s kojom je prije dvije godine imao sukob.

On je istakao da njena smrt nema veze sa sajber nasiljem, kao i da je sa njom svojevremeno izgladio odnose, a sada se ovim povodom oglasio i Mihajlo Veruović Vojaž, koji je jednom prilikom takođe bio u lošim odnosima sa Ilićem.

Vojaž je govorio o tome kako se on izborio sa zlostavljanjem koje je trpio nakon sukoba sa Bakom Prasetom.

"U tom momentu mene je cio Balkan zamrzio, to je veliki pritisak i to ljudi ne mogu da shvate. Stvarno ne želim da pričam o tome kako mi je bilo. Izašao sam iz toga tako što sam imao par dobrih prijatelja i porodicu, konstantno sam razgovarao. Tada sam imao djevojku Anđelu, ona mi je bila velika podrška", rekao je reper, pa se osvrnuo na smrt mlade Kike Đukić:

"Svi su upirali prstom u Baku Praseta, on stvarno jeste napravio veliki problem, imao je i dramu s njom, stvarno je nanio ogroman hejt na nju, kao i na mene u tom trenutku. Ali to mnogo je veliki teret za njega kao pojedinca, upirati prstom i reći: 'E, zbog tebe se to desilo', jer postoji milion i jedan faktor koji je uticao na to. Baka Prase je odlučio da se oglasi, tako što je snimio video u kom je plakao zbog ove tragedije i objasnio da su on i Kika bili u dobrim odnosima u poslednje vrijeme, te da su ga njeni prijatelji zvali i rekli mu da ne krivi sebe", dodao je.

Podsjetimo, Bogdan Ilić je u petak priveden u svojstvu građanina na osnovu zahtjeva za prikupljanje potrebnih obavještenja vezanih za samoubistvo Kristine Kike Đukić, koja je prema navodima, godinama trpjela nasilje putem društvenih mreža.