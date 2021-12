BILJO, IMAŠ TUMOR VELIKI KAO FUDBALSKA LOPTA: Šok ispovest voditeljke - prvo dobila POGREŠNU dijagnozu, pa hitno POD NOŽ

Biljana Obradović progovorila o tumoru pankreasa.

Voditeljka i novinarka Biljana Obradović imala je tumor pankreasa, a da to nije ni znala. Popularna "Bilja Siti", koja je već neko vreme u svetu sporta, operisana je zbog tog problema a sada je opisala simptome, proces postavljanja dijagnoze i operaciju koja je usledila.

Kad se kaže tumor pankreasa obično se misli na "ono najgore", ali voditeljka kaže da je imala sreću da ga otkrije blagovremeno.

"Tumor pankreasa nije isto što i rak, iako su mnogi skloni da čim čuju za tumor pomisle da je u pitanju maligna pojava. Srećom, moja bolest nije bila maligna", rekla je Biljana čiji je tumor bio veličine fudbalske lopte i do poslednjeg trenutka zapravo nije bilo poznato da li je u pitanju benigni ili maligni tumor.

"Tumor koji je bio veličine 600 grama, 11 centimetara - to je kao jedna fudbalska lopta. Kada je urađena anamneza onda su videli da je došlo polako do 'raslojavanja', što ja kažem - zaista me je Bog pogledao da ja to uklonim u pravo vreme, jer da smo sačekali nekoliko meseci, ne bih znala u kom pravcu bi to moglo da se razvije", rekla je ona i opisala prve simptome - umor koji je nije napuštao, iako živi zdravo i održava pravilne navike.

"Pravilno se hranim, ne pušim, ne pijem, idem na spavanje oko 22 sata, bavim se fizičkom aktivnošću idem u teretanu, išla sam i na jogu, ali poslednjih 7-8 godina sam osećala konstantan umor, nisam imala snage, često sam bila bolesna, takođe imam redovne cikluse koji traju četiri dana ali posle tih ciklusa nisam mogla da se oporavim po tri nedelje", kao u slučajevima anemije, dodaje. Zbog ovakvih simptoma smatralo se da Biljana ima hipotireozu, odnosno smanjenu funkciju štitaste žlezde.

I 15 godina je lečena od hipotireoze, da bi tek tada bilo utvrđeno da je nema! Profesor dr Nikica Grubor i jedan čuveni endokrinolog ustanovili su da štitasta žlezda da nije pravi uzrok Biljaninog stanja, već da je uzrok drugi - cistični tumor pankreasa koji je davao simptome slične hipotireozi. Biljani je potpuno jasno da njeno stanje jeste delovalo kao hipotireoza jer je zaista imala problem sa oticanjem i sa gojenjem, čak i sa upornim celulitom, a u tom periodu je osećala neku vrstu anksioznosti i, kako kaže, poludepresije.

"Radila sam i dalje dva posla, ali meni je bila jedna ravna linija i onda su mi svi govorili - ti si se prezasitila poslom, dugo radiš na televiziji, više nema motiva, adrenalina".

Objasnila je da bi nekad nakon vežbanja bila toliko umorna da nije mogla da ustane, zbog čega je proverila polne hormone, a ginekolog ju je poslao i na ultrazvuk stomaka, na kom je otkriveno da "ima nešto ogromno u stomaku". Gastroenterelolog, profesorka Mira Smiljković tada je otkrila problem i sa Biljanom podelila iznenađujuću vest.

"Ti, Biljana, imaš tumor pankreasa, moraš na hitnu operaciju kako znaš i umeš".

"Kada mi je saopštila doktorka, u tom trenutku to me je zaista slomilo i baš sam se isplakala. Sećam se trenutka kad sam ispred ordinacije zvala mamu. Njoj uopšte nije bilo jasno o čemu se radi. Na poslu sam krila duže vreme, znali su samo neki od mojih pretpostavljenih. Nisam govorila nikome, a kad sam rekla svi su mislili, ona ima neku cistu, kao to je šala, tra - la - la. Ja sam i dalje gurala dva posla, ćutala, čak nije znao skoro niko iz fudbalskog kluba", iskreno je rekla.

Biljana je operisana nakon mesec i po dana, pre odlaska pod nož slušala je o malom rezu, a onda se probudila sa rezom od 20 centimetara, preko stomaka. Četiri sata su je operisali a danas se šali da će preko ožiljka istetovirati nešto.

"Ja sam ovako nežne građe ali sam tamo bila čvrsta i nisam plakala, ali ja nisam mogla da hodam, polako sam hodala, nisam mogla sama da odem do kupatila, ogroman je rez, imate kateter i tako dalje".

Biljana priznaje da iako je prilično jaka žena, prvih mesec dana se često budila noću pitajući se šta može da se desi. Operaciju je super pregurala, kao i oporavak. Međutim, kasnije se dešavalo da sve emocije koje je "gurala pod tepih" isplivaju kad se najmanje nada, pa misli da bi joj sad bilo teško da izgura neki eventualni novi izazov:

"Sve to što sam ja zatrpala negde u svojoj podsvesti bi me verovatno slomilo, što je i normalno", priznaje Biljana Obradović.

Iako je operacijom Biljani otklonjen jedan deo pankreasa, svi drugi organi ostali su netaknuti, što nije uvek slučaj kod ovakvog zahvata, ispričala je gošća Ordinacije.

Ona sada jednom godišnje uradi kontrolnu magnetnu rezonancu, a ističe da joj je najvažnije da prati svoj organizam, to kako se oseća, a kao pozitivnu promenu koja joj se dogodila izdvaja svoj novi veganski način ishrane sa kojim se nedavno upoznala.

"U avgustu sam bila na Gospojinskom postu jer su mi rekli prosto da bi bilo dobro zbog svega što mi se izdešavalo malo da se očistim, a Gospojinski post je celovit biljni post i jako je strog, a ja sam videla fantastične promene na svom telu u roku od dve nedelje - to salo je otišlo, mišići su ostali. Primetila sam da kada sam izbacila meso i mleko više ne otičem. bolje se osećam, imam više snage i tako sam nastavila. Prvo mi je bilo konfuzno jer veganstvo je za mene bila potpuna nepoznanica", pa sada podseća sve koji ne znaju da je razlika između vegetarijanaca i vegana u tome što vegetarijanci jedu mleko, jaja i ribu ali ne jedu meso, a vegani ne jedu meso, mleko i jaja.

Biljana priznaje da u svoju ishranu nekada ubaci jaje, ali da su joj veoma važni suplementi cink i d3, kao i protein:

"Proteina ima u grašku, u pasulju, leblebijama i drugim mahunarkama,ali morate ih koristiti svakodnevno, i tačno napraviti dobre promere. Ima takođe i veganskih proteina koji se koriste posle fitnesa, tako da sve je zastupljeno ako malo pročeprkate", ohrabrila je Biljana sve one koji žele da promene svoje životne navike.

