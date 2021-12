CECA OTKRILA DA LI SE ZAISTA UDAJE! Pričalo se da staje na ludi kamen - "Mogu da se zamislim u vjenčanici, ali..."

Svetlana Ceca Ražnatović prvi put progovorila je o navodima da se opet udaje.

Ceca je nedavno na Instagramu podijelila fotografiju prstena, zbog čega su krenule priče da ju je partner Bogdan Srejović zaprostio.

Ona je sada prokomentarisala ove priče i otkrila da li planira da drugi put stane na ludi kamen.

"Htjela sam da napišem da nisam dobila jedan, nego dva. To su gluposti. Ja sam rekla da se više udavati neću. Mogu sebe da zamislim u vjenčanici, ali da pjevam na plejbek. I rado oblačim vjenčanice, ali da stanem ispred matičara iili popa, teško", rekla je Ceca za "Premijeru - Vikend Specijal".

Ražnatovićka je istakla i da joj je sin Veljko najveći kritičar kada je njen imidž u pitanju.

"Veljko mi kaže: 'Šta si se zakopčala do grla? Oblači se kao što si se i oblačiila'. Volim da sam dobro obučena, da imam lijepe komade. Ako nemam za originial, sigurno neću nositi fejk. Više sam za bez imena, ali da bude skockano", poručila je Ceca.

Nedavno je u javnosti odjeknula vijest da se Jovana Pajić i Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, razvode, a Ceca je prokomentarisala cijelu situaciju, jer se godinama u prijateljskim odnosima sa njima.

"A, to mi je jako žao! Oni su moji divni prijatelji, do zadnjeg momenta sam mislila da će uspjeti da to prevaziđu, ali nekad je i bolje prijateljski razvod, nego brak u kojoj nema više te vrste ljubavi koja je potrebna za očuvanje tog odnosa. Divni su ljudi, znam da će biti i divni roditelji i nakon razvoda, i da će ostati prijatelji kroz život", istakla je Ceca.