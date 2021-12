OBLAČI SE KOD KINEZA, NE PAZI ŠTA JEDE, IMA 83 GODINE: Ruška Jakić o fotki bez šminke - Sad sam NAJPOPULARNIJA!

Ruška Jakić je otkrila da nije znala da je fotografija dospela u medije, ali joj je drago zbog toga.

Izvor: Youtube/Prakticna zena

Fotografija iz kozmetičkog salona na kojoj je Ruška Jakić bez trunke šminke izazvala je pravu buru pozitivnih reakcija, a voditeljka kultne emisije "Ljubav i moda" priznaje da je sada popularnija zahvaljujući baš toj slici.

"Sad sam postala najpopularnija! Popularnija sam i od političara i od korone! Svakodnevno dobijam poruke u kojima me pitaju kakvo je to 'Ruškino mleko' koje podmlađuje! Uopšte nemam pojma ko je to i postavio. Imam fanove koji vode moje stranice na društvenim mrežama, vade delove mojih emisija, izjave i sve je to lepo. Vest mi je prenela prijateljica, koja je videla sliku i rekla da su komentari fantastični: kako divno izgledam bez šminke i da upotrebljavam specijalno mleko za lice koje je koristio Majkl Džekson!", kaže Ruška.

Na pitanje da li je znala da će to mleko njena kozmetičarka isprobati baš na njoj, rekla je:

"Nisam imala pojma. Moja Irena mi je stavljala neka mleka na lice i nisam znala šta je u pitanju. Iznenadila se,a i ona kada je na svim portalima ugledala moju fotografiju. Ali učinili su mi uslugu oni koji su to uradili. U vreme kada silikoni haraju, svi postaju isti i botoksom unakazuju lica, evo kako žena može da izgleda lepo i bez šminke, a da nije uradila ništa! Osim što se neguje".

Bez šminke je gotovo nikada ne viđamo, pa je ova fotografija privukla veliku pažnju baš zbog toga, a Ruška je otkrila zašto se onda tako jako šminka i nosi taman ruž za usne.

"Tako volim. Osećam se moćno i leži mi. Mislim da sam to ja. Ne mogu da zamislim sebe s blagom nijansom karmina. Volim da se šminkam! Takav izgled sam ja osmislila i volim da se igram svojim izgledom, garderobom, frizurom... Život je igra - igraj se. Život je izazov - prihvati ga", rekla je.

Decenijama je prisutna na javnoj i modnoj sceni, a njenu čuvenu emisiju znaju sve generacije. Kako ističe, padova u karijeri nije imala.

"Nisam ih imala. Recimo, osam godina sam radila na Pinku i onda odjednom prestala. Ali u svim vremenima sam se snalazila i bila ja, Ruška. Teško je opstati u svetu kad nisi ničiji, razumete? I, evo me sa emisijom 'Ljubav i moda' koja traje 26 godina. Generacije su uz nju odrastale. Ljubav je uvek u modi", poručila je Ruška Jakić koja priznaje da voli da kupuje i jeftine stvari, i da joj cena nije važna.

"Sve zavisi šta je jeftino. Ja mogu da nosim jeftinu krpicu koja će na meni da izgleda fantastično. Moda je ko si, šta si i gde si krenuo. Oblačim se u radnji za tinejdžere, imam svoje male butike i obožavam Kineze! Vidite ovaj prsten? Svi pitaju odakle mi je, a kupila sam ga u kineskoj radnji", priznala je i dodala da je sav nakit na njoj kupljen kod Kineza.

Ipak, veću količinu novca daje na kozmetiku i obuću, kao i većina žena.

"Na dobru šminku i cipele. Kad čujem da je neko dao za tašnu hiljadu evra, i da imam, nikad ne bih dala. Evo, moja ćerka je nedavno došla iz Italije i uzela mi pola plakara odeće. Svi su je pitali da li je to neki italijanski brend, a ona im je rekla da je to butik njene mame koji radi 24 sata."

Na pitanje kakav odnos ima prema običnim ženama koje mnogo rade i nemaju baš vremena da se doteruju, odgovorila je i poslala im poruku:

"Njima se i obraćam! Ali to što ste rekli je velika greška. 'Nemam više vremena' mogla je da izgovori samo Desanka Maksimović. Štedeti na sebi je najgora stvar u životu. Ako to radiš, Univerzum će ti tako i uzvratiti. Ne treba sebi da budete na poslednjem mestu i da svakoga služite. Umesto da cela kuća miriše na sarmu, a vi niste stigli da odete kod frizera, otvorite mužu vrata našminkani i recite mu: 'Vodim te na večeru!'. Najgore je reći da ste se žrtvovali za svoju decu. Ja se nikada nisam žrtvovala i opet sam uspela da odgajim divnu ćerku i dobijem divnog unuka, a da nikada nisam odvajala od usta".

O ishrani ne vodi puno računa i, kako kaže, jede šta joj se jede. Uprkos tome ima zavidnu liniju, ali ističe da je to sve genetika i da "sve ide iz mozga". Uživa u životu i svoje uživanje prenosi na sve koje sretne, pa je žene sve više prihvataju, ali za one druge ima poruku: "Neki me vole, neki me mrze, a ja za sebe mislim da sam fantastična".

Na negativne komentare ne obraća pažnju i ne zanimaju je, jer je zadovoljna sobom, pa punim plućima uživa i u sebi i u životu.

O današnjim muškarcima i udvaranjima...

"Živela sam u vremenima udvaranja, kada su se vodili mali noćni razgovori, kada smo jedva čekali da nam se neko javi. Uvek sam mislila da je poljubac za laku noć mnogo erotičniji nego da se probudiš sa strancem u noći", smatra Ruška i dodaje:

"Žena treba da je žena. Ako nađe muškarca koji ume da voli, ne treba da mu dozvoli ništa drugo da radi. Samo da je voli. To je rekao Duško Radović".

Danas je ispunjena na svim poljima, a najveći oslonac joj je ćerka, ali i ona sebi sama.

"Imam sebe. I imam svoje dete. Došla je pre nekoliko meseci iz Italije samo da mi kaže koliko me voli. Završila sam svoj najveći posao u životu. Još uvek sam svuda aktuelna i moja poruka ženama glasi: ne dajte se!"