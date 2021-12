PILA SAM LITAR I PO VOTKE DNEVNO! Danica Maksimović iskreno o borbi s alkoholizmom - "Bila sam na ivici provalije"

Danica Maksimović se, kako kaže, na vreme osvestila i pobedila porok.

Osim što je jedna od najuspešnijih glumica na ovim prostorima, Danica Maksimović važi i za veliku damu sa stilom i očarava izgledom u sedmoj deceniji, a gde god se pojavi zrači pozitivnom energijom. Međutim, malo je poznato da je glumica nekoliko meseci vodila borbu s porokom.

Ispričala je kako se izborila s alkoholizmom, što danas smatra najvećom pobedom u životu.

"Najveća pobeda je to što sam pobedila porok. Ja sam ponosna, postala sam misionar. Prosto, takva sam, eto. I ponosna sam na to, i moja doktorka, ukućani, prijatelji, a to retko ko to uspe, u bilo kom poroku", rekla je glumica čija borba je trajala oko osam meseci budući da je bila disciplinovana.

"Ja sam samo htela da radim, da to prođe uz rad. Ništa ustanove, ja to ništa, da se ja nešto polivam. Ja sve znam, znam da imam problem, samo mi treba mala pomoć. I tako je i bilo. Vrlo brzo sam se izborila i, evo, 30 godina sam svoj na svome, na suvo", ispričala je Danica u emisiji "Sve u svemu" na TV Prva, voditeljke Marije Kilibarde.

"Ja sam bila sportista i onda uđeš u pozorište i svi to konzumiraju. Ne možeš da prođeš. Za mene je to bilo pogubno. Ljudi smo i poročni smo, samo malo treba da se pređe crta. E, sad, kada si na ivici provalije, onda se osvestiš."

Voditeljka Marija Kilibarda pitala je Danicu koliko je oštra bila ta ivica provalije, na šta joj je bez ustezanja odgovorila da je "bila litra i po votke dnevno".

"Ha, ha, kako si me pogledala (smeh). Ozbiljno, s orkestrom ulazim u Stupicu, u Klub književnika. Ljudi piju na moj račun, uzela ja honorar iz banke i hoću da se provedemo, ali onda dođeš do ivice provalije i shvatiš da moraš da staneš i staneš. Imaš jak karakter. I moraš da imaš nekog uz sebe, nekog najiskrenijeg prijatelja, koji će da ti kaže stop, ovo ne može više ovako. To je jako važno", objasnila je Danica Maksimović.