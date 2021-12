ZGODNA I MOKRA - DANICA MAKSIMOVIĆ GRMI NA INSTAGRAMU: Glumica pokazala izvajano telo u SEDMOJ deceniji!

Srpska glumica objavila slike iz kade

Izvor: Instagram/danymaksi

Cela Jugoslavija je 1987. godine, u filmu "Hajde da se volimo" bila u prilici da vidi obnaženu Danicu Maksimović, u ulozi zavodljive recepcionarke koja zavodi Svetislava Goncića.

Od tada je Danica (68) ostvarila bezbroj uloga na filmu i u serijama, a na Instagramu nastavila da pokazuje svoje savršeno telo i u sedmoj deceniji.

Pre par godina je to uradila snimkom iz salona lepote na kojem je masiraju dok je u tangama, a sada slikama iz penušave kupke u koju je uskočila u crnom, providnom bodiju.

Pogledajte kako izgleda Danica:

Glumica je svojevremeno otkrila i kako se našla u ulozi šefice recepcije u fimu u kojem se skida kako bi zavela momka kojeg jure sve devojke.

"Ne pravim kompromise, u umetnosti toga nema. Ponekad napravim izlet kao kada me je pozvao producent Raka Đokić. Pozvao me je da učestvujem u filmu "Hajde da se volimo" i za mene je to sve bilo drugačije nego ono što sam radila sa svojim kolegama. Nisam znala šta se od mene traži i ja lepo njima kažem: “Znate li vi da sam ja skupa glumica” i ja lupim cifru koliko želim da me plate, na šta oni odgovore da nema problema. Reditelj sve to lepo ispoštuje. Predivno smo se družili i sve je bilo na jednom profesionalnom nivou".