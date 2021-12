BRENA PREBILA ŠABANA NASRED KLUBA! Menadžer otkrio šok TAJNU: Udarila ga je, a perika je odletjela! Tražio je da stane

Jedno od najpoznatijih mjesta za provod osamdesetih godina je bio čuveni klub "Duga" u kom se okupljala cijela estrada, sportisti, političati, kao i domaći, ali i strani mangupi.

Lokal se nalazio u podrumu na Vračaru, radno vrijeme bilo je neograničeno, a vrata kluba su se zatvarala tek onda kada i poslednji gost izađe. Nerijetko je to bilo i po danu.

Najpopularnije mjesto u tadašnjoj Jugoslaviji držao je Vlado Perović, bivši muž Lepe Lukić, koji je sada posle 40 godina otkrio jednu tajnu koje je ovo mjesto krilo. Jedna od anegdota o kojima se nije javno govorilo je i kako je Lepa Brena "prebila" svog kolegu i prijatelja, sada pokojnog Šabana Šaulića.

"To se dogodilo 1982. ili 1983. godine. Brena i Šaban su tada dolazili svako veče, bili su mladi, imali su 20 i nešto godina. Te večeri je s njima bio i Minimaks. Inače smo se okupljali svako veče oko ponoći i ostajali do šest ujutru", ispričao je Perović i nastavlja da se prisjeća:

"Kod mene su dolazili i bokseri Mate Parlov i Dragan Vujković, koji je isto bio šampion svijeta u boksu. On je imao te svoje rukavice s kojima je boksovao u finalu Svjetskog prvenstva sa Stivensonom. Meni ih je ostavio. A Mate je volio da pjeva skadarlijske pjesme, sjećam se da je pjevao 'Ima dana kada ne znam šta da radim', pa je pio vino, špricere, najviše je volio da dolazi u 'Dugu'. Do ujutru je ostajao".

Vlada je zatim otkrio kako je došlo do Breninog bokserskog meča sa Šabanom.

"Brena je bila lafčina velika i drug, duhovita djevojka, pravi mangup. Svi smo voljeli da se družimo s njom i stalno je dolazila dok se nije udala. I te bokserske rukavice su ostale u 'Dugi' i jednom prilikom Minimaks kaže njoj i Šabanu: 'Ajde vas dvoje, da vidimo ko je bolji pjevač na estradi, ko je popularniji, šta, kako'. Znalo se da je bolji pjevač Šaban, ali ko je popularniji. 'Ajde vas dvoje da odmjerite snage u boksu, imate dvije rukavice od šampiona i idite na podijum'", ispričao je Vlada i dodao:

"Šaulić je popio malo, pa smo mu navukli tu rukavicu, a Minimaks je stao na sredinu. Oni su tu krenuli da boksuju, Šaban se uhvatio za glavu. Tu je bilo 100 ljudi kao publika, oni su se svi hvatali za glavu od smijeha. Brena udara, ne prestaje, zakačila ga je rukom tako da mu se perika, koju je u to vrijeme nosio, iskrivila. Šaban je odmah tražio da se stane, rekao je da mu je otišla kosa, pa je prekinuo meč da ne bi ostao bez perike. To se nikad nije desilo u svijetu, da takve dvije zvijezde boksuju, a mi tu kamerama snimamo, ma to je bio haos".