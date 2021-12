MAMA PRAVI SPISAK ZA SVADBU! Katarina Živković prvi put progovorila o UDAJI - "I ja jedva čekam!"

Katarina Živković pričala o svojoj svadbi.

Izvor: instagram/katarina_zivkovic_official

Nakon što je oplela po učesnicima rijalitija, Katarina Živković govorila je za medije i o tome kako se odnosi prema svojim prijateljima, ali i kako se nosi sa onima koji se pokažu kao lažni.

Pevačica je rekla da joj nije problem da se reši lažnih prijateljstava, ali i da kad god je neko povredi i ispadne nečovek, ona ga "odstrani".

"Kao gumicom obrišem lažna prijateljstva, bez problema. Šalim se, nije tako, ja to tako sebi govorim, a inače sam jako emotivna i dosta patim. Treba mi dosta vremena da prebolim i da shvatim zašto mi je neko uradio lošu stvar i nešto što ja nikom ne bih uradila. Ja se predstavljam da sam mnogo jaka, to mi je maska, nekada mi pomaže", rekla je.

Na pitanje šta je nagore što je uradila nekom muškarcu, da li slupala auto, ili slomila telefon, Kaća je kratko rekla:

"Ja lomim samo srca. I meni je nekad srce bilo slomljeno".

Na kraju se dotakla i svoje udaje, a komentarom je izneadila sve:

"To me i majka stalno pita. Ja joj kažem: 'Mama, i ja jedva čekam da se udam, isto!'. Ali ne znam kada. Ne nervira me to pitanje. A moja majka pravi spisak zvanica. Vi niste na njenom spisku, ali bićete na mom, sa mladine strane (smeh)", zaključila je.