OVO JE LJUDSKO DNO I ZA SVAKU JE OSUDU! Katarina Živković oplela po Zadruzi i učesnicima - Toliko su nebitni, MUKA MI JE

Katarina Živković smatra da je u Zadruzi predstavljeno sve onako kako ne treba.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Posle godinu dana pauze Katarina Živković se vratila na muzičku scenu, a budući da je nekadašnji učesnik rijalitija prokomentarisala je i aktuelna dešavanja u Zadruzi.

U vreme kada je ona bila u rijalitiju sve je, kako kaže, bilo drugačije, a sadašnji rijaliti i sva dešavanja u njemu osuđuje.

"U nekim momentima mi bude žao koliko prostora je dato nebitnim ljudima. Ti ljudi su toliko nebitni. To je ljudski talog, dno ljudskog društva. Gledali ili ne, to nam iskače iz frižidera. Ja sam bila deo Farme, gde je koncepcija bila totalno drugačija. Ovo je ljudsko dno i sve što se dešava je za osudu. Iskreno, muka mi je, jer oni predstavljaju sve kako ne treba. Sve to što oni rade, mi treba da radimo suprotno od njih, jer je ono stvarno jezivo. Uništili su i taj brak, smatramo da je svetinja, a onda se prikaže u drugačijem svetlu", iskrena je bila Kaća u emisiji Grand magazin i dodala da misli da su neke stvari iscenirane.

"Oni su svesni da se svašta dešavalo u rijalitijima i po svaku cenu sad rade neke stvari koje možda ne bi radili, da bi ostali u žiži interesovanja. Smatram da su neke stvari iscenirane", rekla je.

Iako je bila deo rijalitija, danas ni za koje pare to ne bi ponovila.

"Po meni je poenta da nakon rijalitija unapredite ono što sada radite. Ne bih ušla, zato što sam se izgradila kao pevačica i mislim da, kada bih prihvatila tako nešto, vratila bih se na početak. Kad sedite s tim ljudima za stolom, vi ste apsolutno isti kao oni. Ne vidim sebe tu, stvarno ne bih mogla", izjavila je pevačica koja je tokom gostovanja otkrila i da je veoma zadovoljna onim što vidi kada se pogleda u ogledalo.