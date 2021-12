MEĐU PRVIMA SAM SAZNAO, ZVALI SU ME NJENI PRIJATELJI: Oglasio se Baka Prase - zna i KAKO i ZAŠTO je izvršila samoubistvo

Jutjuber objavio post na Instagramu povodom samoubistva Kristine Kike Đukić.

Jutjuber Baka Prase oglasio se povodom smrti Kristine Kike Đukić s kojom je pre dvije godine vodio javnu raspravu na društvenim mrežama.

Baka je ranije najavio da će "sve objasniti u klipu koji snima", ali je sada na Instagramu objavio post u kojem stoji:

"Za ovo dešavanje sam saznao među prvima jer su njeni prijatelji mene zvali i rekli da će me javno podržati istinom o cijelom događaju, ali ja sam odbio je jer ne želim ja da budem žrtva.

Krivo mi je zbog toga što se desilo.

Krivo mi je što nisam objavio da smo se pomirili i postali prijatelji.

Krivo mi je jer ljudi ne znaju a upiru prstom, ne daju mrtvima mir i poštovanje da bi skupili nekoliko lajkova, pregleda, šerova i moralnih poena, a da bi ispunili svoju želju za osvetom i to na najgori mogući način.

Ja neću biti taj koji će objaviti razlog i način njenog djela koji su mi saopšteni sinoć, da bih probao da 'operem' svoje ime iz poštovanja premanjoj.

Ako to bude razlog zbog kog će neko da me mrzi, to mi je skroz ok.

Nisam obrisao objave u vezi nje da ne bude da bježim od svega ovog, već sam htio svima dadam mogućost da slikaju i pokažu svoje pravo lice dok skupljaju pažnju na ovako tragičnom dešavanju.

Sve objave u vezi nje će biti uklonjene večeras jer ne želim da budem osoba koja će kvariti sjećanje na nju.Moje saučešće njenim najbližima i da se u miru oproste od svog dieteta je ono što najiskrenije želim", napisao je Baka na svom Instagram storiju.