Pevačica se oglasila povodom strašne vesti.

Izvor: Kurir, Ana Paunković/Instagram/kikax3

Kristina Kika Đukić, mlada influenserka, pronađena je mrtva u svom stanu prethodne noći, a postoji sumnja da je izvršila samoubistvo.

Kika je prežvljavala sajber nasilje, a ovim povodom oglasila se i pevačica Jelena Karleuša.

"Povodom strašne vesti da se poznata domaća jutjuberka ubila zbog sajber zlostavljanja, te da je imala samo 21. godinu, imam da izjavim sledeće: Prvo, porodici izjavljujem najiskrenije saučešće. Ne smem ni da zamislim bol porodice, majke, u ovom momentu... A drugo, kao osoba koja je godinama na udaru i medija i psihopata sa društvenih mreža, imam svo pravo da kažem SVIMA SU KRVAVE RUKE!", napisala je Jelena i dodala da smo svi kao društvo krivi:

"To što sam ja jaka i što sam kao životinja naučila od malena da me vređaju i napadaju, ne znači da je svako jak i ne znači da je to nešto na šta se treba navići kao da je normalno! Nije normalno da te vređaju hiljade i hiljade maloumnika bez imena i slike, kojima nikada nisi zlo učinio niti na senku stao! Nije normalno da da svi sadistički uživaju čitajući i gledajući mrcvarenje žrtve! Bolesno je!", napisala je Jelena.

Vidi opis SVIMA SU KRVAVE RUKE: Karleušina brutalna poruka "psihopatama" sa Interneta - "I ja sam pomišljala na najgore" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/printscreen/kikax3 Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Instagram/printscreen/kikax3 Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Instagram/printscreen/kikax3 Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Instagram/printscreen/kikax3 Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Instagram/printscreen/kikax3 Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Instagram/printscreen/kikax3 Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Youtube/printscreen/Kika Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Youtube/printscreen/Kika Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Youtube/printscreen/Kika Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Youtube/printscreen/Kika Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Youtube/printscreen/Kika Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Youtube/printscreen/Kika Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Youtube/printscreen/Kika Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Youtube/printscreen/Kika Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Youtube/printscreen/Kika Br. slika: 15 15 / 15 AD

Pevačica je nastavila:

"Kao društvo smo postali izvitoperena gomila psihopata koje zabavlja tuđa patnja! 2019. godine, kada sam trpela strašan medijski linč i kada su goli delovi mog tela bili na svim naslovnim stranama mesecima, pomišljala sam aktivno na najgore.Od stresa mi je opala kosa. Ali sam bila jaka zbog moje dece i majke i danas sam živa!

Da sam imala 20 godina kao ova devojka, rezultat bi verovatno bio drugačiji! Zar treba da se plašimo za živote naše dece??? Sada treba svi da reagujemo i tražimo ZAKON KOJI ĆE ONE KOJI MALTRETIRAJU DRUGE PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA, osuditi na zatvorske kazne. JAVNO! Psihopatama mora da se stane na put!".

Izvor: Instagram / karleusastar

Jelena je u oštrom postu povodom strašne tragije napisala i da dnevno blokia po 1000 profila "koji mojoj deci i meni žele smrt, zlo, bolest, a da to čine samo zato što sam javna ličnost, to ne treba da bude NORMALNO. Jer meni mogu da popu*e ku*ac, ja sam jaka, ali devojčice i dečaci NISU JAKI".

"Mladi su postali surovi, deca pogotovo. Ali jaki i surovi samo pod okriljem lažnih profila na društvenim mrežama! Zato, ako je zlostavljač maloletno lice, roditelji koji su dete tako vaspitali moraju da snose posledice i to ozbiljne! Pa da vidimo! Kada se prvi put bude neko JAVNO pronašao, ZAKONSKI KAZNIO i naučio pameti, njemu slični će dva puta razmisliti da li se isplati biti sajber psihopata. PSIHOPATAMA JE MESTO U ZATVORU ILI USTANOVI ZA LEČENJE MENTALNIH BOLESTI. Ne treba im dozvoliti da svojim delovanjem UBIJAJU SLABE! TRAŽIM JASAN ZAKON!", napisala je pevačica.

Kika je bila jedna od omiljenih srpskih gejmerki, jutjuberki i influenserki među mađom populacijom.

Rođena je u Beogradu, imala je samo 21 godinu i bila je jedna od retkih devojka gejmerki kod nas, a u martu 2015. godine pokrenula svoj Jutjub kanal na kome je svakog dana postavljala klipove na kojima je igrala jednu od popularnijih igrica.

Njena armija fanova postajala je iz dana u dan sve veća, a samo na Instagramu je imala preko 350.000 fanova!