KO JE MLADA SRPSKA INFLUENSERKA (21) KOJA SE UBILA! Imala armiju fanova, a sa Baka Prasetom ratovala na televiziji!

Mlada jutjuberka i influenserka Kristina Kika Đukić oduzela je sebi život nakon borbe s pritiskom javnosti koji nije mogla da izdrži.

Izvor: Printskrin, Instagram/kikax3

Vest o ovom tragičnom događaju potvrdila je njena drugarica koja je se putem Instagrama oprostila od nje:

"Počivaj u miru anđele moj. Obaveštenje: Na našu i vašu veliku žalost, moram da vas obavestim da Kika više nije sa nama. Želim ovim putem da izjavim saučešće njenoj porodici i svim ljudima koji su je voleli i poznavali. Volim te Kiko, počivaj u miru", napisala je Laura na svom Instagram.

Kika je bila jedna od omiljenih srpskih gejmerki, jutjuberki i influenserki među mađom populacijom.

Rođena je u Beogradu, imala je samo 21 godinu i bila je jedna od retkih devojka gejmerki kod nas, a u martu 2015. godine pokrenula svoj Jutjub kanal na kome je svakog dana postavljala klipove na kojima je igrala jednu od popularnijih igrica.

Njena armija fanova postajala je iz dana u dan sve veća, a samo na Instagramu je imala preko 350.000 fanova!

Kika je dospela i u žižu interesovanja javnosti nakon što je upala u sukob sa jednim od naših najpoznatijih jutjubera i gejmera Bogdanom Ilićem, poznatijim kao Baka Prase.

Ona je u jednom klip kritikovala ponašanje Internet zvezda, zbog čega je ušla u sukob s Bogdanom, a raspravu su nastavili i na nacionalnoj televiziji.

"Ja bih bila ok da je odgovorio argumentima, a on je odgovorio uvredama", rekla je Kika tada za televiziju Prva i istakla da je od Bakinih fanova počela nakon svoje reakcije da dobija pretnje.

"On i još neki jutjuberi su omalovažavali jutjubera koji je duže vreme na ovoj sceni, to je loša poruka za decu, jer su pokazali kako tretiraju starije. I ja sam duže na sceni, prvo sam ćutala, a onda sam želela da snimiim klip i pokažem kako ja vidim ovu dramu i kako gledam na vulgarnost i nasilje", rekla je Kristina, nakon čega je svojih pet minuta dobio i Baka Prase.

"Jeste ja psujem, ali ako biram rečnik kojim ću govoriti u svojim klipovima to automatski nisam ja. Kada izlažem svoje mišljenje to sam ja. To što opsujem smatram da nije ni strašno ni bitno. Uvek dajem primer - evo, ja psovke nikad nisam čuo u kući. Samo u školi, od društva. I ta svađa nije podstakla pratioce na fizičko nasilje", rekao je Bogdan tada i dodao da "deca nisu glupa i da znaju šta je dobro, a šta loše".