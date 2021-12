PRVI PUT POGLEDAO SMRTI U OČI: Jovan Memedović jedva izvukao živu glavu - Pitao sam se šta mi je, ludaku, to trebalo

Jovan Memedović je tada samo čudom preživio.

Izvor: instagram/jovanmemedovic

Novinar, voditelj i autor emisije "Sasvim prirodno", ali i glavno lice "Potjere", Jovan Memedović, ispričao je svojevremeno da je pukom srećom izbjegao sigurnu smrt na jednom od dalekih putovanja.

Nemio događaj se desio kada je boravio na području Severnog pola gde je snimao emisiju i, kako je rekao, jedva izvukao živu glavu, nakon što je led po kojem je vozio motorne sanke počeo brzinski da se otapa.

Kako je i sam priznao, tada je prvi put pogledao smrti u oči i zapitao se šta mu je to trebalo.

"Prvi put sam tako razmišljao. Vozio sam motorne sanke po debelom ledu pola metra. To izgleda kao solidna debljina, ali se led vrlo brzo topio, a pošto je bio maj, već su se pojavljivale pukotine. Kroz njih se pomaljalo odvratno crno more. Kad propadnete kroz led, nema povratka, jer vas on propusti i sante se odmah skupe. Da bi sve bilo kompletno, neko je pomenuo da je prethodne godine jedan čovek tako poginuo. Tri dana, dok sam sa dvojicom Norvežana tumarao tim prostranstvom, stalno sam se pitao šta ja, ludak, tu radim. Cio bogovjetni dan, od ujutru do uveče, pratili smo tragove bijelog medvjeda", ispričao je Memedović.

Kada se sa adrenalinskih putovanja vrati u Beograd, ljeti vrijeme provodi veslajući po Dunavu i Savi, a obožava i Adu Ciganliju. Zimi voli duge šetnje tim dijelom grada, kada mu društvo prave psi, a često odlazi i u konjički klub na hipodromu.

Priče su ga vodile širom svijeta, nekad i u najzabačenije krajeve, ali, srećom, nije se često pitao kako će uspjeti da preživi. Ipak, jedne situacije se, takođe, nerado sjeća.

"Blizu Sibira ostali smo bez hrane, ali nije problem doći do nje u divljini koju čovjek nije takao, jer živi svijet vrvi oko vas. Životinje nisu u paničnom bijegu od vas, jer rijetko sreću ljude, a onda vi, kao neki lovac, dođete do plijena. Jedan dan smo bili gladni, ali već sutra smo se snašli. Upecali smo ribe", ispričao je svojevremeno Memedović za medije.

Nedavno je otkrio i da je zahvalan sudbini na svemu što mu je priredila.

"Prirodu sam istražio onoliko koliko me interesovala. Ako sam poželeo da idem u neki kraj svijeta, tamo sam i otišao. Ne zato što sam imao dobro utvrđen plan i materijalnu pozadinu, već se tako samo odigralo. Moram da zahvalim sudbini. Ne vjerujem pretjerano u neke druge stvari, osim sudbine. Mene je sudbina prošetala onako kako sam ja zamišljao i kako sam sanjao. Nemam nekih većih izazova koji mi sada predstavljaju neki novi cilj da otputujem na određenu stranu svijeta, više me interesuje neka određena priča. Da li sam našao sagovornika u samom Beogradu, 100 km od Beograda, da li na 5.000 km od Beograda, otići ću, spakovaću se i napraviti priču o onome što me zanima. Idem za pričom, ne za geografijom", rekao je Jovan Memedović.