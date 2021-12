TREĆI RAZVOD ME JE KOŠTAO 600 EURA! Nataša Bekvalac otkrila i ono o čemu nikada nije pričala - ON me spustio na zemlju!

Nataša Bekvalac otvoreno je govorila o privatnom životu.

Pjevačica Nataša Bekvalac je prije dva dana zadivila sve svojim izgledom, kada se pojavila sva u bijelom i s novom frizurom, a bez ustručavanja je govorila i o svom privatnom životu.

Posle trećeg razvoda, od Luke Lazukića, koji se dogodio prije dvije godine, nije uplovila u novu vezu, a ne krije ni da redovno posjećuje psihijatra.

"Kod nas postoji dosta tabu tema o kojima bi trebalo otvoreno da se razgovara. Na sreću, pripadam onom dijelu civilizovane Srbije koji se ne miješa u stvari u koje se ne razumije. Tamo gdje zapnem tražim pomoć, bilo da je riječ o poslu, bilo da se radi o stvarima lične prirode", rekla je Nataša i priznala da više nema nikakva očekivanja od muškaraca.

"Sada nemam nikakvih očekivanja, ni od muškaraca ni od bilo koga drugog jer kada imaš očekivanja, onda možeš da se razočaraš. Kada ne očekuješ ništa, onda ti sve dođe kao nagrada", kaže lijepa pjevačica kojoj muškarci u poslednje vrijeme slabo prilaze.

"Vjerovatno jer sam podigla standarde. Moram da vam ispričam jednu anegdotu koja se dogodila prije neki dan. Vraćali smo se sa jednog nastupa, moj menadžer, Kaća, djevojka koja mi pjeva prateće vokale i moja sestra Tanja. Sve drugarice savjetujem da se ne udaju, pa sam počela da vršim pritisak i na Kaću da je to glupo i da ne treba to da uradi... Tada se uključio moj menadžer i onako ljutito mi rekao da nije svaki brak loš i da ja svakom muškarcu tražim manu. Pitao me je šta nudim muškarcima, a kroz šalu sam mu odgovorila da sam lijepa, zgodna, pametna, ostvarena, kućni tip... Tada me je pitao: 'Ko je to rekao o tebi?', i to me je odmah spustilo na zemlju", kaže Nataša, koja je otkrila i koliko je platila poslednji razvod, od Luke Lazukića s kojim je dobila ćerku Katju.

"Poslednji razvod me je koštao 600 eura."

Nataša se udavala i razvodila tri puta, a iz ova tri braka dobila je dvije ćerke - Hanu i Katju. Iako njeni partneri imaju potrebnu slobodu, za sebe priznaje da je teška osoba.

"Ne davim i ne gušim svoje partnere, ali nisam nimalo lagana u odnosima", rekla je, pa otkrila da je ove godine imala teških momenata.

"Jesam, i to sam podnijela jako teško. Čovjek nikada nije pripremljen za velike poraze i velike tuge, ali važno je da niko nije prevazišao i pobijedio samog sebe dok je bio u blagostanju. Kome život namjesti teške trenutke, daje mu priliku da prevaziđe sebe i da radi na svom razvoju. Kao i svi, imam mnogo padova, ali nije mi se dogodilo da sam pala, a da nisam ustala", poručila je Nataša Bekvalac.

Nedavno je i njena sestra Kristina priznala da se drugi put razvela od supruga Iva Martinovića s kojim ima dvoje djece.

"Istina je da sam se razvela. Ivo i ja smo se rastali u normalnim odnosima i super funkcionišemo kao roditelji, a to je najbitnije...", iskrena je bila Kristina, a na pitanje zašto se razvela odgovorila je da im više nije bilo lijepo.