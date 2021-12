DOBILA RAK, SMRŠALA 32 KILOGRAMA, SAMA OBRIJALA GLAVU: Šok ispovest pevačice o borbi za život - "Niko me nije prepoznao"

Tih nekoliko meseci preživljavala je pravu dramu, a u bolnici se zarazila i korona virusom.

Bivša učesnica muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", Vesna Kuprešak, u velikoj ispovesti ispričala je svoje iskustvo o borbi s rakom jajnika i materice, koje je bilo bolno i agresivno nekoliko meseci.

Podvrgla se potrebnoj terapiji, a tokom boravka u bolnici dobila je i korona virus, posle čega je usledila prava borba za život.

"U maju su mi dijagnostikovali rak jajnika i materice, a već u junu operisana sam na Kliničkom centru u Beogradu. U bolnici sam 'fasovala' i virus, pa su me prebacili na Karaburmu, inače kovid bolnicu. Šta da vam kažem, tek sam se operisala, onako 'rovita', sa tek skinutm koncima krećem u novu borbu. Osamnaest dana sam sam se borila da preživim, krvna slika mi je bila jako loša, gvožđe opalo, a nakon cele torture i borbe smršala sam čak 32 kilograma", započela je svoju ispovest nekadašnja učesnica takmičenja veterana, koju zbog drastične promene u kilaži čak ni najbliži prijatelji nisu prepoznali.

"Bila sam potpuno druga osoba, ne duhom samo fizički, a onda je usledila prava borba, kako duhovna tako i za zdravlje. Oporavak od mesec dana, zatim hemioterpije, 6 agresivnih i 17 bioloških zbog kojih je kosa počela da mi opada. Kako nisam želela da gledam da ostajem bez kose, sama sam obrijala glavu", ispričala je Vesna i otkrila kako ju je samo jedna preskočena kontrola koštala zdravlja.

"Rak je mnogo podmukla bolest, a preventiva, tačnije redovna kontrola je ipak najjeftinija opcija, u to sam se uverila na sopstvenoj koži. Do 2018. godine sam redovno išla na preglede, ali sam narednu preskočila s izgovorom 'sutra ću', to sutra je potrajalo. Došla je 2019. i početak pandemije, stomak je počeo da mi otiče, pa sam potražila mišljenje interniste, a potom i ginekologa. Kad sam čula tačnu dijagnozu, bila sam očajna, u mene je ušao strah i tonula sam u laganu depresiju", prisetila se.

Iz realnosti se trgla u poslednjem trenutku i odlučila da ne dozvoli da joj kancer uništi sve što je godinama stvarala.

"Kilažu sam lagano vratila, a vedar duh sam uspela da održim, to me, hvala Bogu, nije napustilo. Sve ide iz glave, pa tako i dobro raspoloženje i misli. Ja se za sada osećam odlično, svake tri nedelje idem na Institut za onnkologiju, ostala mi je još jedna terapija i nadam se da ću da završavam s tim. Skener mi je čist, ali moram redovno da idem na kontrole, jer je rak hronična neizlečiva bolest i nikad ne znaš kad će da se vrati. Kažu da je borba s rakom večita borba, ali biće kako je Sveti Petar zapisao. Nakon što ti uspostave dijagnozu možeš da živiš još mesec, dva, tri, par godina, a možeš i 20,30, to niko ne zna", istakla je pevačica.