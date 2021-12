VREME MI JE ZA ESTETSKE ZAHVATE: Dragana Mirković otkrila šta je najviše NERVIRA na njenom telu, ali i čega se PLAŠI!

Dragana Mirković je zadovoljna svojim izgledom, ali ni kod jedne žene nije sve savršeno.

Izvor: Instagram/Dragana_Mirkovic

Iako je zadovoljna svojim izgledom i nije pristalica plastičnih operacija kao većina njenih koleginica, Dragana Mirković, koja uživa u bajkovitom i raskošnom porodičnom životu, ipak priznaje da joj jedna stvar kod njenog fizičkog izgleda smeta.

Uprkos tome što smatra "da joj je vreme" za neke estetske zahvate, Dragana planira da stari onako kako je priroda to zamislila.

"Vreme mi je za tako nešto, ali ja bežim najstrašnije. Nisam pristalica toga i nekako se plašim. Plašim se da to može da promeni moju ličnost, kada te neko utegne i zategne, šta ako se promeni moj izraz lica? Svesna sam da je odavno vreme za to, ali nekako razmišljam, ako me vole ljudi ovakvu neću da se menjam. Biću simpatična bakica jednog dana", rekla je Dragana.

Iako je zadovoljna svojim izgledom, kao i svaka žena, pojedine stvari je nerviraju. U Draganinom slučaju, to su kilogrami, mada je svesna toga da je veliki gurman.

"Kao i svaka žena, ja ne znam toliko narcisoidnu osobu koja je toliko oduševljena svakim delom svog lica i tela. Imam par kilograma viška i to je sasvim okej, volim da izgledam tako. Ne volim da budem premršava, smatram da ni to nije lepo, ali na kamerama izgledam kao da imam deset kilograma više i to me nervira. Ne volim da ljudi misle da sam toliko neozbiljna, da se gojim kao luda, da nemam osnovnu čvrstinu da kažem dosta. Ja jesam gurman, priznajem, i to kada se vidi na meni, to je zbog realnih stvari", rekla je pevačica za Grand News.

