"ZAHVALAN SAM ŠTO SAM DOBIO DRUGU ŠANSU": Ben Aflek prvi put progovorio o ljubavi sa Dženifer Lopez

Dženifer i Ben obnovili su ljubav poslije 19 godina, a on ima samo riječi hvale o svojoj izabranici.

Izvor: YouTube/VRAI Magazine

Dženifer Lopez i Ben Aflek obnovili su svoju vezu nakon 19 godina, što je oduševilo mnoge i izazvalo veliku pažnju medija. Ovaj par ipak ne govori puno o svojoj ljubavi, a glumac je sada, po prvi put, istakao da je presrećan što je dobio drugu šansu kod Dženifer.

On je svjestan da neke stvari iz prošlosti treba da ispravi, ali je srećan što je dobio priliku da to i pokaže. Ben je ovim riječima pokazao koliko voli svoju djevojku, i da im 19 godina odvojenosti nije moglo ništa, da je samo pomoglo da shvate neke stvari.

"Život je težak i stalno padamo i nadamo se da ćemo nešto naučiti iz tih padova. Jedina stvar koju morate da uradite jeste da drugu šansu iskoristite, kao i prilike koje vam sazrevanje pruža", rekao je Aflek u intervjuu za magazin WSJ i dodao da mu je u "novoj-staroj" vezi prelijepo.

"Definitivno mogu da kažem da je meni prelijepo. To je dobra priča. To je odlična priča! I, znate, možda ću je jednog dana ispričati. Zapisaću sve... i onda ću to zapaliti", zaključio je Ben.

Mediji su čak govorili i da je njihovo pomirenje marketinški trik, ali sve sumnje su pale u vodu kada se slavna pjevačica preselila iz Majamija u Los Anđeles kako bi bili bliži jedno drugom, a evo kako zajedno izgledaju: