ŠOKIRALA IZJAVOM O MUŽU I ŠVALERU - SVI SE SLAŽEMO! Jelena Gavrilović "između dve vatre" - Ne znaš koga da se odrekneš

Glumica je ispunjena i poslovno i privatno.

Izvor: Instagram/jelenagavrilovicofficial

Glumica Jelena Gavrilović ranije je pričala o teškom periodu kroz koji je prošla. Poslednjih nekoliko godina je poslovno ispunjena, a pored glume koja je njena primarna ljubav, voli i muziku.

Jelena smatra da je najveća sreća raditi ono što voliš, a u njenom slučaju su to dve stvari.

"Gluma je moja ljubav, a muzika moja strast. To je kao kad imaš muža i švalera u isto vreme i ne znaš kojeg ćeš da se odrekneš, tako da ja živim sa ta moja dva čoveka i nekako se svi slažemo, ljubav jednostavno cveta", našalila se Jelena, koja za sebe kaže da je veliki perfekcionista.

"Perfekcionista sam do te mere da moj perfekcionizam utiče na moje zdravlje. Mnogo puta se ne usudim da nešto uradim, jer ne smatram da je dovoljno dobro i svesna sam da je to greška, jer ne mogu da pustim sebe u trenutku. Ne bi bilo loše da napravim neko svoje veče kao Ivan Bosiljčić da se opustim malo, samo ne znam ko bi došao da me sluša", rekla je Jelena i otkrila da je otac imao druge planove za nju.

"Studirala sam glumu u Novom Sadu i, kada si izvan Beograda, treba ti dosta vremena da se pokažeš i zato sam više puta razmišljala da odustanem. Inače je moj otac želeo da upišem turizam, ali uvek me je neka energija vraćala glumi. Mislim da je Bog ta energija i da je molitva u nama za nas i naše najbliže nešto što pomaže, slobodno neka kažu da sam sujeverna", izjavila je glumica.