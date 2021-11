SESTRA MARKA JARIĆA O DRUŽENJU S ADRIJANOM LIMOM: Evo kako se danas slaže s bivšom snajkom - Žalim zbog jedne stvari 

Tamara Jarić otkrila je u kakvim su odnosima danas ona i Adrijana Lima.

Izvor: Instagram/tamarajaric

Uprkos tome što su se bivši košarkaš Marko Jarić i svetski poznati model Adrijana Lima razveli još 2016. godine, njegova sestra Tamara je s bivšom snajkom i dalje u dobrim odnosima.

O njihovom odnosu mediji su često pisali, a sada je Tamara Jarić, inače modna kreatorka, otkrila detalje druženja s najpoznatijim Viktorijinim anđelom.

"Kad sam kreirala kolekciju, dok smo se malo češće družile, ona je to propratila i svidelo joj se! Bila je zaintrigirana, ispitivala me je za održivu modu, dopalo joj se to. Ne znam da li je videla celu kolekciju, ali mislim da će joj se svideti", ispričala je Tamara, koja je u Beogradu predstavila svoju novu modnu kolekciju.

Na pitanje da li su često u kontaktu i da li održavaju dobre odnose, Tamara je otkrila da žali što se zbog pandemije ne viđaju onoliko često koliko bi želele.

"Jeste, samo se, nažalost, ne viđamo zbog korone, ali nadam se da ćemo se uskoro družiti", rekla je.

Adrijana Lima i Tamara Jarić se druže

Izvor: Instagram/tamarajaric

O tome koliko su bliske i da među njima nema zabranjenih tema Tamara je otvoreno odgovorila.

"Mi smo bliske, to je spontano, kao dve dobre prijateljice. Nema u razgovoru nikakvog šablona. Ako joj se nešto desi, ona će mi reći, i ja isto tako", rekla je sestra Marka Jarića.