NIJE MI UMRO SESTRIĆ, NEGO MOJE DETE: Jana prvi put o porodičnoj tragediji - Vraćali su me u život, jedva sam to podnela

Jana Todorović je doživela veliku tragediju i jedva se nosi s bolom.

Izvor: Instagram/janavip2011/screenshot

Pevačica Jana Todorović doživela je nedavno porodičnu tragediju, kada je iznenada preminuo njen sestrić Bane, što je teška srca tada objavila na društvenim mrežama.

Jana se prvi put oglasila na ovu temu i ispričala šta se dogodilo, kao i kako se ona i njena porodica nose s ovim velikim gubitkom i kako je podnela kada je saznala tužnu vest.

Jana je na samom početku istakla da sestriću nije bila tetka, nego druga majka, a potom objasnila i kako je došlo do tragedije.

"Oporavljam se još od najveće tragedije u mom životu. Nije mi umro sestrić, nego moje dete. To je jedan mlad život, ostavio je iza sebe ćerku od pet godina. On nije samo dete moje sestre, već je i moje dete bio. Bane je odrastao na Kosovu s nama. Moja ćerka je doživela veliki stres, još uvek je vraćamo u normalu, o sestri i da ne govorim. Mene je ta tragedija zatekla u Americi na nastupima. Odmah sam krenula za Beograd, ali mi je trebalo dva i po dana da se vratim u Srbiju, a onda su me vraćali u život. Zvali su Hitnu pomoć, jedva sam podnela tu vest", ispričala je pevačica jedva se suzdržavajući da ne zaplače.

Navela je da joj je još uvek teško i da je od tragedije prošlo tek tri nedelje, ta da nije spremna za bilo kakva javna oglašavanja i pojavljivanja, a nada se da će biti posle Nove godine.

"On je dobio koronu, a bio je malo gojazan. Otišao je kod lekara, dobio je antibiotik, ali mu se stanje nije popravljalo. Doktorka mu je ponudila da ostane u bolnici i pošto se nije osećao dobro, pristao je. Stanje mu se odjednom pogoršalo i te subote je izgubio život. Bio je svega jedan dan na respiratoru. Mislim da mu srce nije bilo dobro, a nije bio ni vakcinisan", ispričala je Jana drhtavim glasom.

jana sestrić

Izvor: Instagram/janavip2011/screenshot

Istakla je da je sada najvažnije da se drži zbog svoje ćerke, ali i sestre i unuke kojima je najpotrebnija. Janina ćerka i Bane bili su nerazdvojni, budući da su zajedno odrasli.

"Tako veliki šok je prvi put u životu doživela, pa smo sada uz nju sve vreme. Moramo da nastavimo dalje", izjavila je Jana, koja kaže da ju je puno prijatelja s estrade zvalo i nudilo joj pomoć, te da je svima zahvalna, ali i da zbog velikog bola nije imala snage svima pojedinačno da odgovori.

"Nisam znala gde sam, trebalo mi je vremena da se saberem", rekla je pevačica.