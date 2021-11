LAZIĆ PONUDIO 200 EURA MJESEČNO, MARINA POBIJESNILA: Prvom djetetu daje duplo više jer živi u gradu- "Nismo na pijaci"

Bivši partneri se posvađali u sudnici

Izvor: Instagram / gagic_marina, Instagram / darkolazicofficial

Darko Lazić i njegova nekadašnja vjerenica Marina Gagić sreli su se oči u oči u Osnovnom sudu u Rumi, gde je održano drugo ročište po njenoj tužbi za starateljstvo i alimentaciju.

U sudnici je, navodno, došlo do konflikta između bivših partnera koji nisu mogli da se dogovore oko visine alimentacije, ali i starateljstva nad njihovim sinom Aleksejem.

"Marina je došla prva, a Darko je kasnio. Čim je ročište počelo došlo je do nesuglasica. Darko je odmah ustao i rekao kako on nema primanja i kako za dijete može da izdvoji 200 eura mjesečno, čemu se usprotivila druga strana. Marinin advokat je istakao kako za prvo dijete daje duplo više i da to nije u redu", rekao je izvor i dodao:

"Na to je ustao Darko i rekao da Lorena živi u gradu i da je za dijete koje živi u gradu potrebno i više novca što je Marinu totalno izrevoltiralo. U svom izlaganju ona je rekla kako je to sramno i kako neće dozvoliti da se ponižava njeno dijete samo zato što živi na selu. Darko je na to ustao i rekao 'Dobro, eto, mogu da dam 250 na šta mu je ona dobacila 'nismo na pijaci pa da se cjenkamo. U pitanju je tvoje dijete'", završava izvor.