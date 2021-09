IZ PEĆINACA U CENTAR GRADA: Marini "svanulo" poslije raskida s Darkom - pokrenula biznis i kupuje stan u Beogradu?

Bivša partnerka Darka Lazića koja mu je rodila sina Alekseja, otkriva da zarađuje na Instagramu, ali i da će uskoro pokrenuti vlastiti biznis.

Izvor: Instagram/gagic_marina

Marina Gagić i Darko Lazić su prije nekoliko mjeseci stavili tačku na vjeridbu, i dok ona otkriva da sin "ne traži da vidi oca", ali i da će se s bivšim partnerom uskoro vidjeti na sudu, pjevač uživa pored koleginice Barbare Bobak

Marina je istakla da je u potpunosti preboljela Darka, kao i da je pronašla vlastiti mir, ali i spremnost da u potpunosti nastavi dalje sa svojim životom.

Gagićeva ima u planu da se preseli u Beograd, u koji trenutno dolazi samo povremeno zbog poslovnih obaveza, vezanih za reklamiranje nekolicine brendova na društvenim mrežama.

"Od Instagrama može fino da se živi, to je istina, ali ja trenutno nisam tome maksimalno posvećena jer je to nemoguće kada imate dijete od dvije godine, koje je, pritom, veoma živahno. Majka mi mnogo pomaže, pa stignem da odradim to što je potrebno, ali sve je to u znatno manjoj mjeri od onoga koliko mogu zbog Aleksejevih godina", rekla je Gagićeva za Telegraf, što je pokrenulo komentare poput: "zbogom, Darko!", "spasila se", "bolje joj je bez njega" i slične.

Marina je otkrila da pokreće i vlastiti biznis, ali da je trenutno sve u fazi pregovora, te da zbog toga ne želi da otkriva detalje, ali da će, ako sve krene po planu, sa sinom iz Pećinaca preći da živi u Beograd.