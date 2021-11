SLOMIO MI JE NOS I TRAŽIO SEKS! Jeziva priča zadrugarke - Oteo me je i udarcima budio iz sna! Našli su me KRVAVU na podu

Učesnica Zadrge Irma Serjanić ispričala je jezive detalje veze sa bivšim momkom koji ju je oteo, tukao i maltretirao.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Irmu je učesnik Zadruge Dejan Dragojević oslovio sa "tele", što je nju pogodilo, te je ispričala šta se krije iza toga, kao i jezivu priču iz njene prošlosti.

"Meni je ostao taj nadimak od drugog rijalitija. Bila sam u vezi sa mojim momkom, koji me je zlostavljao, oteo me, držao me u jednoj prostoriji. On je mene maltertirao, slomio mi je nos, a onda mi je tražio da imamo se*s. Ja sam mnogo toga uradila iz ljubavi, ali nikada nisam pomislila da je on takav. Nisam se raspitivala o njemu, svi znaju kakva sam ja. Nisam imala predrasude o ljudima. On je meni svašta nešto govorio i pa čak i tako. Ja sam to ispričala, a onda su krenuli da me prozivaju. On je mene udarcima budio iz sna, bio je kik bokser. Tukao me je u javnosti, ispred drugova, njegovog oca. Teško mi je", govorila je Irma kroz suze i dodala da je ona veliki borac.

"On je mene oteo, bila sam zarobljena, spavala sam na podu, nisam imala kupatilo. Mene su moji tražili, a meni je otac invalid. Mi smo raskinuli, a onda je on tražio da pričamo i tada me je oteo. On je mene pretukao. Ne znam kako sam došla kući. Tukao me je, čupao, vukao po podu. Jednom sam istrčala na balkon, i neka žena me je vidjela, i ja sam joj rekla šta se dešava. On je to saznao i pretukao me je, a onda su me našli ti ljudi krvavu na podu, i odveli me kući. Ja sam ga prijavila, ali njegov otac je imao jake veze, on je policajac, specijalac, i dobio je samo pola godine. On je meni polomio nos, rebro, koljeno, i to su napisali kao lakšu tjelesnu povredu", pričala je Irma i plakala sve vrijeme.

"Srela sam ga, prišao mi je on u nekom kafiću i izvinio se. Njega je majka natjerala da se promijeni, pa se jadna i razboljela zbog toga. On mi je rekao da je postao otac, a meni je samo bila u glavi ta njegova žena, jer ja znam šta prolazi. Takvi likovi se ne mijenjaju. Tom čovjeku je opravdanje bilo što sam ja bila drugačija od svih. Ja nikada nisam primijetila da je on takav. On je mene muvao dvije godine, stalno mi je pisao. Znam ja i njegovog oca, on je meni govorio da on nije za mene, ali ja sam sama birala, i sama sam svoj doktor", dodala je Irma.