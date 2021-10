"PREŠLA JE S OPASNOG DA CRTA OBRVE NA TUŽNO!" Milica Kemez urnisala Dalilu kao niko - Odlepila za Carem, a šutnuće je!

Milica i Dalila nisu se "podnosile" ni u Zadruzi 3.

Izvor: Youtube/screenshot/Zadruga Official/Pink TV / screenshot

Odnos Dalile (i dalje) Dragojević i Filipa Cara i dalje se svakog dana komentariše, a njih dvoje više ne mare ni za kamere, pa su još bliži.

Najnovija situacija desila se pred očima svih, pa i Dalilinog i dalje zakonitog supruga Dejana, a razvod je već zagarantovan.

Dalila je u Zadruzi 3 imala loš odnos sa Milicom Kemez i sumnjala je u njenu iskrenost nakon životne ispovesti, a sada se oglasila i Kemezova.

"Što se Dalile tiče, ja s njom nikad nisam mogla da funkcionišem. Ona je za mene manipulator, ne volim žene koje su kao muškarci i koje se konstantno svađaju. Mislim da je odlepila za Carem. Biće zajedno u Zadruzi ili van nje, ali naravno, to će njega jako brzo proći. Njeno nadmeno ponašanje mi je fascinantno. Očigledno je da ima taktiku, ide joj dobro za sad. Traži, izaziva perfidno Dejanove reakcije, a onda mu kao nabija na nos nešto", počela je Milica, koja je nakon teške ispovesti dobila od produkcije montažnu kuću.

"Ne izgleda mi tužno, s obzirom na to da joj se brak raspada. Svesna je ona šta je najgledanije i to dobro gura. Iskreno mi je žao Dejana. On mi je uvek delovao kao mnogo bolja osoba. A da ne komentarišem Matoru i Sandru, koje ne izbijaju Dalili ni iz du*eta ni iz kadra. Fuj. Uvek sam mrzela nepravdu i različite kriterijume. Mene su zbog pogleda unutra razapinjale te dve iste", dodala je.

"Prešla je sa opasnog da crta obrve na tužno, ali to samo jednom prolazi u Zadruzi. Ove sezone pobeđuje muškarac. Ili ja, ako se odlučim da uđem", poručila je na kraju Kemezova.

U međuvremenu, Dalila i Filip Car su prešli na "viši nivo"...