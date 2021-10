ŽENE ŠTO ZNAJU DA BUDU GLUPE, TO JE BRUKA I SRAMOTA: Maja rekla šta misli o bivšem - Mama iz Crkvenice neće udatu snajku

Maja Marinković prokomentarisala aktuelna dešavanja u Zadruzi

Izvor: Red TV/screenshot/Zadruga Official

Nekadašnja učesnica Zadruge Maja Marinković, gostovala je u emisiji i potkačila bivšeg dečka Filipa Cara i njegovu "udatu izabranicu" Dalilu Dragojević.

"To je bruka i sramota. Meni je iskreno, Dekija žao. Njemu hitno treba neka uteha. Prvo sam mislila da se foliraju, i da je fejk. Ovo je zaista velika sramota, mene je Dalila prva kritikovala po tim moralnim kodeksima. Ona je bila u pravu u tim momentima. Došli smo do toga da ona udata radi to što radi, dok joj muž sve to gleda", rekla je Maja i dodala:

"Meni je Dekija žao najviše. Sve što mu prebacuje to je napad, jer napad je najbolja odbrana. Meni je smešno šta njemu prebacuje, a šta ona radi".

Što se tiče bivšeg dečka Filipa Cara...

"Car je slobodan, ima pravo da se igra. Mislim da je to njemu izazov, jer je zabranjeno. On je završio sa mnom kad je ušao u odnos sa Sandrom Čaprić. Mi od tad nismo zajedno. Ja sebe ne bih svrstavala u taj koš. Čula sam da je Sandra založila moju sliku. Moja slika vredi više nego one cele. Čim sebi daješ za pravo da uradiš takvu stvar, to govori. Đedović je navlači da zagrize. Žene znaju da budu jako glupe. Car je sigurno neće voditi u Crkvenicu. Mama ne bi bila ponosna na udatu snajku. Pozdraviću svog dečka Mladena Vuletića. Ja nemam protiv Dalile ništa. Mladen i Car jako liče, duhoviti su, imaju sličan karakter. Ona u Caru traži Mladena", zaključila je Maja u emisiji "Pitam za druga".