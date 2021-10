GREŠKA U FILMU TOMA KOJU NIKO NIJE PRIMIJETIO: Pjevačica otkrila - "Bjelogrlić je tražio da to bude za njegovu dušu"

Posle samo tri nedjelje prikazivanja, film "Toma" vidjelo je oko 500.000 gledalaca, ali ovu grešku je malo ko primijetio.

Biografski film "Toma" koji je, nažalost, procurio na Internet, izazvao je veliku pažnju javnosti. Emotivna priča, pored toga što nam otkriva detalje iz života Tome Zdravkovića, vodi nas kroz vrijeme nastajanja nekih od najvećih hitova narodne muzike, koji su i dan danas veoma popularni i rado slušani.

Čuveni hit, pjesma Lepe Lukić, "Srce je moje violina", koja se može čuti u filmu, a koju izvodi Olivera Bacić, nije ni postojala u vrijeme dok je Toma Zdravković bio živ.

Lepa tu pjesmu nije mogla da pjeva na turnejama u to vrijeme, kako je to u filmu prikazano.

Ovo je potvrdila i sama Lepa Lukić, dan posle premijere. Lepa je otkrila da je na to ranije ukazala i samom reditelju filma Draganu Bjelogrliću.

" Lepo je to što je pjesma 'Violina'u filmu, ali ona je tek kasnije izašla. Tada sam pjevala po turnejama pjesmu "Od izvora dva putića". Kompozitor filma je znao za to od početka, rekla sam im da je to greška. Međutim, Dragan Bjelogrlić je insistirao da ta pjesma bude izvedena u filmu za njegovu dušu", rekla je Lepa Lukić.