MOJ OTAC MI JE UNIŠTIO ŽIVOT, DOŽIVELA SAM UŽASNE STVARI! Tanja podelila potresne detalje iz života, Miki je tešio!

Tanja Jovićević iznela svoju priču u toku nominacija.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Tanja Jovićević, nekadašnja članica benda "Oktobar 1984" jedna je od aktuelnih učesnica Zadruge 5, te je u toku nominacija iznela svoje mišljenje o vezi Milice Veselinović i Mensura Ajdarpašića.

Tom prilikom ona je otkrila i pojedine detalje iz svog života, za koje javnost nije znala.

Tanja nije bila određena u svojoj priči, a cimeri su je pomno slušali, dok ju je Miki Đuričić tešio.

"Što se tiče vaše ljubavi. To tebi daje priliku da kada neko skoči na nju, imaš pravo da odreaguješ kako hoćeš. Nisi vulgaran, duhovit si. Ali muškarci reaguju na tebe jer se širiš i to. Mentalitet utiče na tvoje ponašanje. Moj otac je bio mrak... Veruj mi da sam ja doživela užasne stvari od svog oca, koji je zaista bio jedan... On mi je prvi uništio život, ali nema veze. Kod Jovićevića imaš ljude koji su pravi heroji, a imaš i ove... Znaš na šta mislim, da ne dužim. Ti si takav. Temperamentan, ali ovde si agresivan. Milica je jako ljubazna, poštuješ me kao stariju. Ja da sam imala ovakvog lika pored sebe, gde bi mi kraj bio. Nominujem Milicu", rekla je Tanja sa knedlom u grlu, dok ju je Miki zagrlio kako bi je utešio.

Poslušajte je: