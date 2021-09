MAJKA JE HTELA DA MI RODI DETE! Voditelj šokirao izjavom - "Imala je 85 godina i išla kod ginekologa da se raspita"

Slavni američki voditelj Anderson Kuper otkrio da se njegova majka ponudila da mu rodi dete

Izvor: Printscreen/Youtube/The Late Show with Stephen Colbert

Američki voditelj Anderson Kuper, gostovao je u jednoj emsiji gde je otkrio da se njegova majka Glorija Vanderbilt, ponudila da mu rodi dete!

Anderson je ispričao da mu je majka 10 godina pre njene smrti, kada je ona imala 85, ponudila da nosi njegovo dete. Ona je posetila ginekologa koji joj je rekao da je još uvek u stanju da rađa. Anderson je brinuo da bi ovo značilo da ona želi još jedno dete za sebe, ali ga je ona uveravala da to nije slučaj.

"Nekada se ljudi pitaju kako tokom intervjua ostanem pribran kad ljudi pričaju sulude stvari. Halo, pa ja sam odrastao sa Glorijom Vanderbilt. Rekla mi je: 'Dušo, ja ne pričam o tome da želim još jedno dete, to je suludo, imam 85 godina. Mislila sam da ti nađeš donora jajne ćelije, sve se obavi što treba, a ja nosim tvoje dete", rekao je voditelj, i otkrio da je bio šokiran:

"To je bio potpuno novi nivo ludila. To dete bi bilo na naslovnim stranama do kraja njegovog života".

Glorija je preminula 2019. godine, a samo godinu dana kasnije Anderson je dobio sina Vajata uz pomoć surogat majke.