SILOVAO ME JE SVJEŠTENIK U DVORIŠTU CRKVE! Najjezivija ispovjest u rijalitiju - Sledila sam se, počela da krvarim... 

Učesnica Zadruge ispričala je da je tada imala 12 godina.

Učesnica Zadruge 5 Viktorija Mitrović koja je nedavno otkrila da je zatrudnela u 15. godini, pred kamerama je sada ispričala detalje stravičnog silovanja, koje se dogodilo 2014. godine u selu u blizini Kovina.

Kako tvrdi, imala je samo 12 godina kada ju je silovao svještenik u dvorištu crkve, a ovaj zločin je tada šokirao region.

"To je sve bilo u crkvenom dvorištu. Nelogično je da se to tamo desi, jer ako idemo da se 'peremo od greha' to je tamo. Otišla sam kući. Počela sam da krvarim, a mojima sam rekla da je do stomaka. Poslije toga sam bježala iz škole, počela sam da pušim. Vidjeli su svi da imam problem, ali nisam znala kako da napravim prvi korak", pričala je Viki.

"Ja i kad nisam kriva, i kad sam kriva ja okrivim sebe. Taj strah je vladao u meni. Odrasla sam bez roditelja. Mi smo otišli tamo, ja nisam mogla da uđem. Izašao je, ja sam se sledila, pa mi je on rekao: 'Ako budeš nekome rekla, znaš da ti neće niko vjerovati'", nastavila je priču.

"On je pijan vozio automobil, otvarao vrata. Poslije dva dana sam rekla tetki, jer nisam više mogla da izdržim. Nisam imala nekog s kim bih mogla da pričam, ali s tetkom mogu o svemu da pričam. Njoj sam se poverila, kao da mi bude lakše, oni su odmah otišli i prijavili. Došla je policija u školu, pa sam dala izjavu", ispričala je učesnica Zadruge.

"Neću moći da zaboravim to ni za 50 godina", poručila je, a učesnici su zanijemili.

